Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yıldırım'dan Kılıçdaroğluna erken seçim cevabı: Doymadın mı?

Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir İl Kongresi'nde konuştu.

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:26
Yıldırım'dan Kılıçdaroğluna erken seçim cevabı: Doymadın mı?

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin her zaman Nevşehir'den destek gördüğüne dikkat çekerek, "Nevşehir Milletin adamı Erdoğan'ı liderimizi yüzde 64,4 ile Cumhurbaşkanı seçti. 16 Nisan halk oylamasında çıtayı Nevşehir daha da yükseltti. Yüzde 65,5 ile güçlü Türkiye için güçlü bir şekilde evet dediniz. Allah sizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Başbakan şöyle konuştu;

"Kılıçdaroğlu diyor ki, gelin seçimleri erkene alalım. Ya kardeşim 15 yıldır yenile yenile doymadın mı? Şurada 14 ay var, biraz oyalan. Kılıçdaroğlu şunu aklına koy. Mobilyacıların da kamyoncuların da vatandaşın da derdi bizim derdimiz. Git onlara de ki kamyonculara eskiden nasıldı şimdi nasıl. İstanbul'dan Afyon'a eskiden kaç saatte gidiyordunuz şimdi kaç saatte gidiyorsunuz? O tüneller hizmete girdi.Şimdi aslında Türkiye'de hayatından tek memnun olan adam Kılıçdaroğlı. Dert yok, iktidar yok. Konuş babam konuş, Hergün bir şey yumurtluyor. Yalan üstüne yalan. Bol keseden atıyor.Ama millet buna itibar etmedi. 15 senedir yerinde sayıyor."

ABD'DEKİ DAVAYA TEPKİ

"ABD'de evlere şenlik bir dava görülüyor, sonucu belli. Hakan Attila üzerinden Türkiye'yi mahkum etmeye çalışıyorlar. Kim yapıyor, FETÖ'cülerle kol kola girmiş yargıçlar, savcılar. Sanık diye adam götürüyorlar "yalan söyle" hayatın garanti deyip adamı tanık yapıyorlar.

"TÜRKİYE HER ZAMAN..."

Milyonlarca kardeşimiz Suriye'den Irak'tan canını kurtarmak için buraya geldi. Geçmişimizde medeniyetimizde insanlık var. Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek bugünlere geldik. Kudüs'ün ve masumların hukukunu koruyan Türkiye, komşularının hukukuna da sonuna kadar sahip çıkacak. İran'a Afganistan'a Pakistan'a ayar vermeye çalışanlar şunu bilmelidir ki Türkiye her zaman haksızlıkların karşısında haklının sesini yükselten ülke olmaya devam edecektir."

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 14:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Humeyni belgeselinde Ahmedinejad ayrıntısı
    1. Humeyni belgeselinde Ahmedinejad..
    2. ABD polisinden orantısız güç: 987 ölü
    3. CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret..
    4. Alman bakandan geri vites! 'Türkiye'..
    5. Dalaman İlçe Jandarma Komutanı..
    6. Bakandan enflasyon açıklaması
    7. Yıldırım'dan Kılıçdaroğluna erken..
    8. Kılıçdaroğlu'ndan güldüren açıklamalar
    9. Turistler Türkiye'ye akın etti
    10. Kral Selman daha fazla direnemedi,..
    11. Böyle anne olmaz olsun! Kızını...
    12. İranlı Sünni alimden gösterilerle..
    13. Suudi Arabistan'da yeni gözaltı..
    14. Mühendislik harikası... Türkler..
    15. İstanbulkart'larda yeni dönem,kredi..
    16. ABD açık açık itiraf etti: İran'da..
    17. Ege'de sıcak saatler... Türk savaş..
    18. Beşiktaş resmen açıkladı! İşte Cenk'in..
    19. İngiliz basınından Cenk Tosun'a ilginç..
    20. Havada Türk fethi, birinci olduk
    İspanya'da Enes Ünal skandalı! Bütün ülke bunu konuşuyor
    İspanya'da Enes Ünal skandalı! Bütün ülke bunu konuşuyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron açıklama yaptı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron açıklama yaptı
    Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen yağış geliyor
    Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen yağış geliyor
    Tarihi değiştirecek keşif… Kars’ta adı gizli bir dağda bulundu! Yerini söylemiyorlar çünkü…
    Tarihi değiştirecek keşif… Kars’ta adı gizli bir dağda bulundu! Yerini söylemiyorlar çünkü…
    O provokatör Fransız bakın kim çıktı!
    O provokatör Fransız bakın kim çıktı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 06.01.2018
    CHP'den büyük rezalet! Bakın ne istediler
    CHP'den büyük rezalet! Bakın ne istediler
    AK Parti il başkan vekilinin 17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı
    AK Parti il başkan vekilinin 17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı