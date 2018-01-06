Yıldırım'dan Kılıçdaroğluna erken seçim cevabı: Doymadın mı?

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin her zaman Nevşehir'den destek gördüğüne dikkat çekerek, "Nevşehir Milletin adamı Erdoğan'ı liderimizi yüzde 64,4 ile Cumhurbaşkanı seçti. 16 Nisan halk oylamasında çıtayı Nevşehir daha da yükseltti. Yüzde 65,5 ile güçlü Türkiye için güçlü bir şekilde evet dediniz. Allah sizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Başbakan şöyle konuştu;

"Kılıçdaroğlu diyor ki, gelin seçimleri erkene alalım. Ya kardeşim 15 yıldır yenile yenile doymadın mı? Şurada 14 ay var, biraz oyalan. Kılıçdaroğlu şunu aklına koy. Mobilyacıların da kamyoncuların da vatandaşın da derdi bizim derdimiz. Git onlara de ki kamyonculara eskiden nasıldı şimdi nasıl. İstanbul'dan Afyon'a eskiden kaç saatte gidiyordunuz şimdi kaç saatte gidiyorsunuz? O tüneller hizmete girdi.Şimdi aslında Türkiye'de hayatından tek memnun olan adam Kılıçdaroğlı. Dert yok, iktidar yok. Konuş babam konuş, Hergün bir şey yumurtluyor. Yalan üstüne yalan. Bol keseden atıyor.Ama millet buna itibar etmedi. 15 senedir yerinde sayıyor."

ABD'DEKİ DAVAYA TEPKİ

"ABD'de evlere şenlik bir dava görülüyor, sonucu belli. Hakan Attila üzerinden Türkiye'yi mahkum etmeye çalışıyorlar. Kim yapıyor, FETÖ'cülerle kol kola girmiş yargıçlar, savcılar. Sanık diye adam götürüyorlar "yalan söyle" hayatın garanti deyip adamı tanık yapıyorlar.

"TÜRKİYE HER ZAMAN..."

Milyonlarca kardeşimiz Suriye'den Irak'tan canını kurtarmak için buraya geldi. Geçmişimizde medeniyetimizde insanlık var. Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek bugünlere geldik. Kudüs'ün ve masumların hukukunu koruyan Türkiye, komşularının hukukuna da sonuna kadar sahip çıkacak. İran'a Afganistan'a Pakistan'a ayar vermeye çalışanlar şunu bilmelidir ki Türkiye her zaman haksızlıkların karşısında haklının sesini yükselten ülke olmaya devam edecektir."