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Yıldırım’dan emeklilere promosyon müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, Cuma Namazı’nı Ankara - Sincan’daki Barbaros Camii’nde kıldı.

Yıldırım’dan emeklilere promosyon müjdesi
Eklenme: 31 Aralık 2016, 07:06
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YENİ AKİT / ANKARA -  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile beraber camiye gelen Başbakan Yıldırım’ı, burada Ankara Valisi Ercan Topaca, Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna karşıladı. Namaz sonrası kendisini bekleyen gazetecilere yoğun kar yağışı altında açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, Suriye’deki ateşkes sürecine ilişkin, “İnşallah bu ateşkes kalıcı bir barışa dönüşür, daha fazla masum, sivil, çocuk ölümünün önüne geçilir. 2017 bölgeye huzur, barış, kardeşlik getirir” temennisinde bulundu. 

5 MİLYAR TL’LİK KAYNAK AYRILDI

Açıklamalarında emeklilere promosyon müjdesi de veren Yıldırım, “2017 yılında emeklilerimize maaşlarına ilaveten promosyon diye bilinen bir ödeme yapılacak. Bin lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılacak” dedi. 11,5 milyon emeklinin promosyondan yararlanacağını söyleyen Yıldırım, “Bunun 8,5 milyonu yani yüzde 75’ten fazlası bin - 2 bin lira aralığında, onlar 375 lira alacak. Yüzde 6,5 civarında 2 binin üzerinde var, onlar 450 lira alacak, 300 lira alanlar da yüzde 20 civarında. Bunun yıllık tutarı da 5 milyar liralık bir kaynağı bankalar ve hükümetimiz emeklilerimize, maaşlarına ilave olarak promosyon şeklinde sağlamıştır” diye konuştu.

OHAL uygulaması

Türkiye’nin terörle mücadele sürecini de değerlendiren Yıldırım, “İnsanlarımızın huzur içinde, güvenlik içinde hissetmeleri için ne gerekiyorsa gece gündüz, kış kıyamet demeden arkadaşlarımız, büyük bir vatanseverlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor” dedi. Yıldırım, yürürlükteki Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin, “OHAL’le ilgili karar, önümüzdeki 15 gün içerisinde gündeme gelecek, o zaman paylaşırız” açıklamasında bulundu. Anayasa değişikliği teklifine ilişkin de konuşan Yıldırım, “Genel Kurulda, teknik bir detay, hukuki bir detay olmadıktan sonra değişiklik söz konusu olmaz” ifadelerini kullandı.

 

 
EtiketlerBaşbakan Binali YıldırımÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet MüezzinoğluYıldırım’dan emeklilere promosyon müjdesi
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