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Yıldırım'dan CHP'ye flaş 'davet' cevabı!

15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle TBMM'de yapılacak olan özel oturuma CHP'nin davet edilmemesiyle ilgili Başbakan Yıldırım'dan açıklama geldi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 19:30
Yıldırım'dan CHP'ye flaş 'davet' cevabı!

CHP, TBMM'de düzenlenecek 15 Temmuz anma etkinliklerine davet edilmediği için Meclis Başkanı Kahraman'a çağrıda bulunmuştu.

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan BaşbakanBinali Yıldırım, konuyla ilgili kendilerine de yazılı bir davet gelmediğini, herkesin katılabileceği bir oturum olduğunu söyledi.

"BİZE DE YAZILI BİR DAVET GELMEDİ, HERKES KATILABİLİR"

"Milli mücadele için davete gerek yok" diyen Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:

Meclis'te o gün yaşananlar, yaşandığında kimse bizi davet etmedi. Biz kendiliğimizden gittik. Meclis'e sahip çıktılar. Aynı saatte aynı yerde herkes tekrar toplansın diye ilan ediyoruz.

"ALINGANLIK GÖSTERMEYE LÜZUM YOK"

Burada alınganlık göstermeye lüzum yok. Milletin iradesinin tecelli ettiği Meclis'te, sene-i devriyesinde tekrar aynı saatte milletvekilleriyle, vatandaşlarıyla herkesin toplanması, 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması gerekir. 

O yüzden ana muhalefet partisinin alınganlık göstermesine gerek yok. Biz de yazılı davet falan almadık.

"İSTİKLAL MÜCADELESİ İÇİN DAVETE GEREK YOK"

Bu, Meclis Başkanlığımızın yaptığı bir organizasyondur. İstiklal mücadelesi için davete gerek yok. Bu mücadele 7'den 70'e hepimizin en temel görevidir.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 19:30
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