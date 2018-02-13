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Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye bir rest daha: O kadar kolay değil!

Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Erzincan'da halka hitap etti. Yıldırım, ABD'nin terör örgütü PYD'ye silah yardımı yapmasını eleştirerek, "Bu iş o kadar kolay değil. Bu kez sert kayaya çarptınız." dedi.

13 Şubat 2018 Salı 14:20
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye bir rest daha: O kadar kolay değil!

Başbakan Binali Yıldırım Erzincan İl Kongresi öncesi halka hitap etti.

Başbakan burada yaptığı konuşmada ABD'ye sert eleştirilerde bulunarak, "ABD yönetimi diyor ki 'Bizim, Suriye'de terör örgütleriye kurduğumuz ilişki bir tercih değil, bir mecburiyet.' Bu ne demek? Bu, bizim lisanımızda 'Özrü kabahatinden büyük' demek. Şimdi DEAŞ bitti, DEAŞ bitince mecburiyet bitti mi? Bitti. O halde niye devam ediyorsunuz? Niye daha fazla silah gönderiyorsunuz? Bu iş o kadar kolay değil, bu sefer sert kayaya çarptınız. Buradan ilan ediyorum. PKK/PYD sizin sırtınızı sıvazlayanlara güvenmeyin. Güvendiğiniz dağlara kar yağması yakındır." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 14:20
  1. Erzincan
  2. Binali Yıldırım
  3. ABD

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