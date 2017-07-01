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Yıldırım’da Zabıta Amirliği hizmete girdi

Yıldırım Belediyesi, zabıta ekiplerinin ilçe sakinlerinin taleplerine kısa sürede ulaşabilmesi için yeni Zabıta Amirliği birimi oluşturdu.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:11
Yıldırım’da Zabıta Amirliği hizmete girdi

İnsan sağlığını yakından ilgilendiren konularda çalışmalar yürüten ekipler, pazar yerleri ve fırınlarda rutin denetimler gerçekleştiriyor. Kaldırımlarda vatandaşların ulaşımını önleyici uygulamalara izin vermeyen ekipler, okul yakınlarındaki işletmelerde yaptığı denetimlerle gıda güvenliğinin tehlikeye atılmasının ve öğrencilere zarar verilmesinin önüne geçiyor.

Yeni zabıta birimleri oluşturduklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Kazımkarabekir Mahallesi’nde hizmete giren Zabıta Kontrol Amirliği’nde incelemelerde bulundu. İdeal Şehir Yıldırım hedeflerinden birinin de Yıldırım’ı güvenli bir şehir haline getirmek olduğunu vurgulayan Başkan Edebali, “Güvenli şehirler daha kıymetlidir, güvenli şehirlerde insanlar daha huzurludur. Kazımkarabekir, Vatan, Millet, Yunusemre ve Duaçınarı bölgesine hitap edecek Zabıta Kontrol Amirliği’ni ilçemize kazandırdık. Yaklaşık 2 dönümlük alan üzerine kurulu, 230 metrekarelik alanda modern bir zabıta birimi meydana getirdik. Yıldırım’ı hak ettiği konuma getirmek adına ekiplerimiz ile 7 gün 24 saat çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:11
  1. İsmail Hakkı Edebali
  2. Yunusemre
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