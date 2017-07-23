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Yıldırım’da sünnet şöleni

Yıldırım Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 260 çocuk için sünnet cemiyeti düzenlendi.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:35
Yıldırım’da sünnet şöleni

Yıldırım Belediyesi ve Şirinevler Mahalle Muhtarlığı paydaşlığında sünnet ettirilen 260 çocuk için bu yıl üçüncüsü yapılan sünnet şöleni düzenlendi. Etkinliğe Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Hüdayi Yazıcı, Belediye Meclisi üyeleri, Şirinevler Mahalle Muhtarı Burhanettin Yiğit, mahalle muhtarları, sünnet olan çocukların aileleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, Yıldırım Belediyesi Mehteran Takımı’nın seslendirdiği ezgiler ve semazen gösterileri ile devam etti.

Sünnet olan çocuklarla tek tek ilgilenen ve hediyeler veren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Çocuklarımızı özel bir hastanede modern şartlarda sünnet ettirdik. Şirinevler Mahalle Muhtarlığı ile birlikte bu yıl üçüncü kez evlatlarımızın cemiyetlerini düzenliyoruz. Sünnet geleneği hem değerlerimizi muhafaza etme adına hem de inancımızın gereği bizim için çok önemli. Yıldırım Belediyesi olarak yaptığımız bu projeyle hem bu geleneği yaşatıyoruz hem de toplumdaki sosyal yardımlaşma duygusunun güçlenmesine katkı sağlıyoruz. Bizi, diğer toplumlardan ayıran en büyük özelliğimiz, birlik, beraberlik ve bütünlüğümüz” dedi.

Kadınlar, engelliler, gençler, çocuklar, yaşlılar ve dar gelirliler gibi dezavantajlı gruplara yönelik pozitif ayrımcılık uyguladıklarını hatırlatan Başkan Edebali, “Sünnet geleneği hem değerlerimizi muhafaza etme adına hem de inancımızın gereği bizim için çok önemli. Yıldırım Belediyesi olarak yaptığımız projeyle bu geleneği yaşatıyoruz. Merasimini gerçekleştirdiğimiz, çocuklarımızın hayatları boyunca hatırlayacakları bu günü en iyi şekilde geçirmeleri için böyle bir etkinliğe imza atarak, yavrularımızın ve ailelerinin mutluluğunu paylaşıyoruz. Bu güzel etkinlikte katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğin toplumsal birlik ve beraberliğe çok önemli katkı sağladığını ifade eden Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın ise “Bizi biz yapan hasletlerimizi yaşatma konusunda gösterdiği gayretlerden dolayı Belediye Başkanımızı ve emeği geçenleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:35
  1. AK Parti
  2. Aydın
  3. İsmail Hakkı Edebali
  4. Mehmet Aydın
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