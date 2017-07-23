Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yıldırım uyardı: Depremleyaşamasını öğrenmeliyiz!

Muğla’da düzenlenen 19. Yörük Türkmen Kültür Şöleni’ne eşi Semiha Yıldırım ile katılan Başbakan Binali Yıldırım, yörük şalı takarak bir yörük çocuğunu bağrına basarak sevdi.

23 Temmuz 2017 Pazar 06:55
Yıldırım uyardı: Depremleyaşamasını öğrenmeliyiz!

Başbakan Binali Yıldırım, Ege Denizi’nde yaşanan depreme ilişkin, “Depremler dün olduğu gibi bugün de veya yarın da her zaman olabilir. Bunun için telaşlanmaya, korkmaya lüzum yok. Depremle yaşamanın yollarını mutlaka bulmamız lazım” dedi. Muğla Seydikemer’de düzenlenen 19. Yörük Türkmen Kültür Şöleni’ne katılan Yıldırım, şunları dile getirdi: “Bodrum’da kullanılmayan, terk edilmiş 3 yıkık bina vardır. 32 binada nispeten ağır hasar var ve bunun dışında da başkaca bir hasar söz konusu değildir. Yunanistan’a ve Yunan halkına geçmiş olsun diyorum. Acılar komşularla ortaktır. Sevinçler de ortaktır. Dolayısıyla komşumuzun acısını paylaşmak, komşuluğun gereğidir.”

YÖRÜKLERE TEŞEKKÜR

Yıldırım, 15 Temmuz’a ilişkin ise, “Siz Yörükler, 15 Temmuz’da Muğla’da, Marmaris’te alçaklara geçit vermediniz. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktınız. Cumhurbaşkanımızı şehit etmeye gelenlere en güzel dersi sizler verdiniz. Sizlere milletim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 06:55
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Alevi açılımı’nı da FETÖ provoke etmiş
    1. ‘Alevi açılımı’nı da FETÖ provoke etmiş
    2. Kudüs ümmetin ortak davasıdır
    3. Yıldırım uyardı: Depremleyaşamasını..
    4. Camiye teşvik
    5. ABD’nin tavsiyesiyle YPG isim değiştirdi
    6. Siyonist İsrail yine saldırdı!
    7. Benfica Süper Lig ekibinin kalecisine..
    8. Galatasaray'a gönderme ''bir dönem..
    9. Fenerbahçe'de yılın bombası Samuel Eto'o
    10. Galatasaray sol beke Villarreal'in..
    11. Atletico Madrid'den Süper Lig'e
    12. Marmara'da deprem!
    13. Kudüs'te kızı vurulan Türk annenin..
    14. Devlet Üniversitelerinin Telefon..
    15. Nasıl Tercih Yapılmaz
    16. Yurtmu Kiralık Evmi?
    17. Giresun Üniversitesi
    18. Fırat Üniversitesi Doğru Tercih Farklı..
    19. Malatya'dan Harvard'a Başarı Öyküleri
    20. Ticaretten 360 Derece Tanıtım
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
    ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!