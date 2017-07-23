Yıldırım uyardı: Depremleyaşamasını öğrenmeliyiz!

Başbakan Binali Yıldırım, Ege Denizi’nde yaşanan depreme ilişkin, “Depremler dün olduğu gibi bugün de veya yarın da her zaman olabilir. Bunun için telaşlanmaya, korkmaya lüzum yok. Depremle yaşamanın yollarını mutlaka bulmamız lazım” dedi. Muğla Seydikemer’de düzenlenen 19. Yörük Türkmen Kültür Şöleni’ne katılan Yıldırım, şunları dile getirdi: “Bodrum’da kullanılmayan, terk edilmiş 3 yıkık bina vardır. 32 binada nispeten ağır hasar var ve bunun dışında da başkaca bir hasar söz konusu değildir. Yunanistan’a ve Yunan halkına geçmiş olsun diyorum. Acılar komşularla ortaktır. Sevinçler de ortaktır. Dolayısıyla komşumuzun acısını paylaşmak, komşuluğun gereğidir.”

YÖRÜKLERE TEŞEKKÜR

Yıldırım, 15 Temmuz’a ilişkin ise, “Siz Yörükler, 15 Temmuz’da Muğla’da, Marmaris’te alçaklara geçit vermediniz. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktınız. Cumhurbaşkanımızı şehit etmeye gelenlere en güzel dersi sizler verdiniz. Sizlere milletim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.