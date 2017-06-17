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Yıldırım: Türkiye'nin itibarına 15 yıl içinde itibar kattık

Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin itibarına 15 yıl içinde itibar kattık. Bugün bölgede ve dünyada sözü dinlenen, kararları dikkate alınan bir Türkiye var, bu hepimizin gururu, bu gurura birlikte sahip çıkmamız lazım." dedi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 22:01
Yıldırım: Türkiye'nin itibarına 15 yıl içinde itibar kattık

Başbakan Binali Yıldırım, 3. Havalimanı merkez şantiyesinde işçilerle yaptığı iftarda konuştu.

Yıldırım, "Geçmişten aldığımız tecrübeyi geleceğe taşıyacak, gençlerimize daha güzel bir ülke emanet edeceğiz. Onların dağa çıkıp, terörde genç yaşta yok olmaları değil, bu ülkenin kalkınması için dünyanın parmakla sayılı ülkeleri arasına girmesi için bu eserleri yapıyoruz. Türkiye'nin itibarına 15 yıl içinde itibar kattık. Bugün bölgede ve dünyada sözü dinlenen, kararları dikkate alınan bir Türkiye var, bu hepimizin gururu, bu gurura birlikte sahip çıkmamız lazım." dedi.

'Yollara düşenler, Türkiye'de yaşanan gerçeği de görsünler'

Başbakan Yıldırım, "Türkiye'yi sağa sola, başka ülkelere şikayet etmek için yollara düşenler, Türkiye'de yaşanan gerçeği de görsünler. Dünya alkışlıyor. 'Türkiye yüzde 5 büyüyor, Türkiye'nin ihracatı artıyor, Türkiye dünyanın en büyük havalimanını yapıyor, en uzun tünellerini yapıyor, en geniş köprülerini yapıyor.' diye. Kıskananlar bir yanda, bir yanda da Türkiye'yi başkalarına şikayet eden siyasetçiler var. Ben takdiri milletime bırakıyorum. Aziz milletimiz her şeyi görüyor." diye konuştu.

'Türkiye'nin önü açıktır, geleceği aydınlıktır'

Yıldırım, "Ülkemizin başını ağrıtan bu terör belası da kararlı duruşumuz, etkin mücadelemizle sonlanacak. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Türkiye'nin önü açıktır, geleceği aydınlıktır. Buna adım kadar inanıyorum." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 22:01
  1. Başbakan Binali Yıldırım
  2. Türkiye'nin itibarı
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