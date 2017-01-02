Yıldırım: Terör bizi yıldıramaz

Başbakan Binali Yıldırım beraberinde Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte terör saldırısında yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Yıldırım: Terör bizi yıldıramaz
Eklenme: 02 Ocak 2017, 06:38
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Yıldırım, saldırının zamanlamasına dikkat çekerek, “Türkiye’nin Rusya ile birlikte Suriye’de önemli bir inisiyatif alması ve Suriye’de uzun süren savaşı sona erdirme yönündeki adımları ve bunun daha sonra BM tarafından tüm dünyaya şamil olarak kabul edilmesi, bölgede terörle mücadelede ciddi bir başarı anlamına geliyor. Terör bizi yıldıramaz, bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozamaz. Terör bizi korkutamaz, biz terörü korkuturuz. Üzerine gitmeye amansız bir şekilde devam edeceğiz. Burada en büyük güvencemiz milletimizin bu kararlılık karşısında gösterdiği dayanışma ruhudur, kardeşlik ruhudur” diye konuştu. 

‘NOEL BABA’ KIYAFETİ İDDİASI GERÇEK DIŞI

Başbakan, saldırganın ‘Noel baba’ kıyafeti giydiği iddialarına ilişkin, “Bunların hepsi tevatür. Terörist Noel baba kılığına girmiş gelmiş ve bu olayları yapmış... Aslı astarı yok. Bildiğimiz silahlı bir terörist. Silahını çekerek kapıdaki korumaları ve bir polisimizi şehit ediyor ve ondan sonra da içeri girip rastgele her tarafa kurşun yağdırmak suretiyle bu kadar insanımızın ölümünü gerçekleştiriyor” dedi. 

 

 

 

 
EtiketlerBaşbakan Binali YıldırımSağlık Bakanı Recep AkdağAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kayaterör
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