Yıldırım PKK yandaşı gazeteciye haddini bildirdi

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında, YPG/PKK yanlısı muhabirin Afrin'de katliam olduğunu söylerek sahte fotoğrafları göstermesi Başbakan Yıldırım'ın çok sert tepkisine neden oldu.

Başbakan, 'Propaganda yapma. O elindeki fotoğraflar sahte. Gerçeği görmek istiyorsan Afrin'e gel'' diyerek küstah gazeteciye haddini bildirdi.