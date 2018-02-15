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Yıldırım PKK yandaşı gazeteciye haddini bildirdi

Başbakan Binali Yıldırım, Berlin'de haddini aşan YPG/PKK yandaşı sözde bir gazeteciye haddini bildirdi.

15 Şubat 2018 Perşembe 20:00
Yıldırım PKK yandaşı gazeteciye haddini bildirdi

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında, YPG/PKK yanlısı muhabirin Afrin'de katliam olduğunu söylerek sahte fotoğrafları göstermesi Başbakan Yıldırım'ın çok sert tepkisine neden oldu.

Başbakan, 'Propaganda yapma. O elindeki fotoğraflar sahte. Gerçeği görmek istiyorsan Afrin'e gel'' diyerek küstah gazeteciye haddini bildirdi.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 20:00
  1. Başbakan Yıldırım
  2. Başbakan Binali Yıldırım
  3. Almanya Başbakanı Angela Merkel
  4. YPG/PKK

YORUM YAZ

  • Neslihan Neslihan 1 sa önce
    Allah ıslah etsin
  • oooooo1 sa önce
    ALLAH bütün KÜLLİ Yalancı Habercileri Acilen İslah Etsin. Âmîn.
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