Yıldırım PKK yandaşı gazeteciye haddini bildirdi
Başbakan Binali Yıldırım, Berlin'de haddini aşan YPG/PKK yandaşı sözde bir gazeteciye haddini bildirdi.15 Şubat 2018 Perşembe 20:00
Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenlendi.
Basın toplantısında, YPG/PKK yanlısı muhabirin Afrin'de katliam olduğunu söylerek sahte fotoğrafları göstermesi Başbakan Yıldırım'ın çok sert tepkisine neden oldu.
Başbakan, 'Propaganda yapma. O elindeki fotoğraflar sahte. Gerçeği görmek istiyorsan Afrin'e gel'' diyerek küstah gazeteciye haddini bildirdi.
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