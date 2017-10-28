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Yıldırım: Ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik

Konya'da toplu açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Bugüne kadar verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz" dedi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 18:57
Yıldırım: Ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik

Başbakan Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Toplam tutarı 1 milyar 400 milyon olan 50 adet projenin açılışı için birlikteyiz. Bu eserler Konya'ya hayırlı uğurlu olsun. Açılışı yapılan projelerin içinde sağlık yatırımları, okullar var, hastaneler, üniversiteler var. Konya'nın ihtiyacı olan her türlü hizmet var.

Konya'yı marka şehir yapmak için 15 yıldır durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Konya bizim baş tacımız. Konya'da neler yaptıklarımızı anlatmaya zaman yetmez. 15 yılda Konya'ya 40 milyar lira yatırım yaptık. Sizlere bu zamana kadar ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik.

Çevre yolunun da yapımına başladık. Bu yıl sonunda Karaman yolu bağlanmış olacak. Tınaztepe Tünelleri de yapılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. 15 yılda 19'u hastane olmak üzere 74 sağlık tesisini yaptık hizmete aldık. Buna ilaveten dev bir şehir hastanesini Karatay'da Konya'ya kazandırıyoruz. İnşallah Aralık ayında merkezde 600 yataklı numune hastanesini yaparak açılışa hazır hale getireceğiz. Necmettin Erbakan Üniversite Hastanesi'ni de 2018'de tamamlamış olacağız.

55 bin metrekare alana sahip YHT garının temelini atmıştık. Önümüzdeki sene Konya YHT Garı'nı da tamamlamış olacağız. Konya-Karaman YHT'yi de önümüzdeki sene açıyoruz.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 18:57
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Emekli meftahEmekli meftah41 dk önce
    Emekli ni itibakinida verin oyalamayin mahkemede oyalamayin

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