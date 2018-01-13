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Yıldırım: Misliyle karşılık bulacaktır!

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Aksaray İl Kongresi'nde konuştu.

13 Ocak 2018 Cumartesi 18:45
Yıldırım: Misliyle karşılık bulacaktır!

Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

"Suriye'nin kuzeyindeki, Afrin'deki, Kobani'deki, Ayn el-Arap'taki terör grupları ülkemizi taciz ediyor, saldırıda bulunuyor. Şunu herkes iyi bilmelidir. Türkiye'ye karşı yapılacak her türlü saldırı, ister içeriden olsun ister dışarıdan olsun, misliyle karşılık bulacaktır. Bu ülkenin huzurunu bozanlara asla fırsat verilmeyecektir."

"Bugünlerde Amerika’da bir dava görülüyor. Komik bir dava. Komik olduğu kadar hukuki dayanaktan da yoksun bir davayı hep ibretle izledik. ABD yargıçları adeta Feto elemanlarının neredeyse güdümüne girmiş. Onların istediği gibi hareket ediyorlar. Sizin oyunlarınız bize sökmez. Kendi hukuk sisteminize verdiğiniz zararla kalırsınız."

"Türkiye hukuk devletidir ve terörün her türüyle mücadele edebilecek kabiliyete sahiptir. En vahşi terör saldırılarında dahi hukukun içinde kalarak mücadeleyi veren ender ülkelerden biridir. Bize tuzak kurmaya çalışanların bu tuzakları er geç başlarına geçecektir. Bütün bu maksatlı girişimler, Türkiye’nin 2023, 2053, 2071 hedef ve vizyonuna yürümesine engel olamayacak."

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 18:45
  1. Kobani
  2. Afrin
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