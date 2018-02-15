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Yıldırım-Merkel görüşmesi başladı

Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi başladı.

15 Şubat 2018 Perşembe 18:35
Yıldırım-Merkel görüşmesi başladı

Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi başladı. Almanya'ya çalışma ziyaretinde bulunan Yıldırım, Başbakanlık binasında Alman mevkidaşı Merkel tarafından karşılandı.

Binali Yıldırım ve Angela Merkel tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

İki Başbakan, görüşmenin ardından düzenlenecek ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Yıldırım, Berlin'deki temaslarını tamamlamasının ardından küresel ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı dünyanın en önemli platformları arasında gösterilen Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih'e geçecek.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 18:35
  1. Binali Yıldırım'
  2. Angela Merkel
  3. Almanya

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