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Yıldırım: Kimsenin toprağında gözümüz yok!

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde konuştu. Türkiye'nin 2017 hedeflerinden bahseden Yıldırım, "2017'de Türkiye bambaşka bir konumda olacak, hem bölgesinde hem dünyada hak ettiği yeri tam anlamıyla almış olacak" dedi.

Yıldırım: Kimsenin toprağında gözümüz yok!
Eklenme: 24 Aralık 2016, 19:48
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Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bizim karşılaştığımız sorunların onda biriyle karşılaşan ülkeler havlu atıyor, hayat duruyor ama Türkiye çok şükür zorluklarda pişe pişe, tecrübe kazana kazana hem ayakta kalmaya devam ediyor hem de yere düşen muhtaç, ihtiyaç sahibi milyonlarca insana da sahip çıkıyor. Türkiye'nin farkı da bu.

2017, bundan daha güzel olacak. Hiç karamsar olmaya lüzum yok. Bunlar, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin sancılarıdır, doğum öncesi sancı gibidir. 2017'de Türkiye bambaşka bir konumda olacak, hem bölgesinde hem dünyada hak ettiği yeri tam anlamıyla almış olacak.

'KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK AMA...'

Bizim topraklarımız bize yeter de artar bile. Kimsenin toprağında gözümüz yok ama insanımızın hayatı, insanımızın mal ve can güvenliği bizim için her şeyin üzerindedir. Türkiye, bugün bunu kendi sınırları içerisinde de başaracak, sınırları dışında da kontrol altına alacak bir güce sahiptir. Yaptığımız budur.

Yurt dışında Türkiye'nin algısını düzeltmeye yönelik çalışmaya daha fazla ihtiyaç var. Bunu da tek başına bizden beklemeyin. Bizim söylediklerimizi zaten iskonto yaparak dikkate alıyorlar, 'çünkü bunlar hükümetin mensupları, çünkü kafalarına göre söylüyor' diyorlar. Bunun için siz, (iş adamları) özellikle muhataplarınıza anlatacaksınız, Türkiye'yi anlatacaksınız."

 
EtiketlerBaşbakan YıldırımTürkiye
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