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Yıldırım: Kilis esnafına sicil affı getirilecek

Başbakan Yıldırım, Kilis'in kalkınmada 6. bölge olacağını belirterek, "Sıkıntıda olan bütün esnaflarımıza sicil affı getiriyoruz. Borçlarını da kredilendirip yeniden yapılandıracağız" dedi.

Yıldırım: Kilis esnafına sicil affı getirilecek
Eklenme: 31 Aralık 2016, 17:44
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Başbakan Binali Yıldırım, Kilis'te vatandaşlara seslendi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Size bir müjde vermek istiyorum. Bunu ilk defa burada açıklıyorum. Kilis kalkınmada 6. bölge olacak. Sıkıntıda olan bütün esnaflarımıza sicil affı getiriyoruz. Borçlarını da kredilendirip yeniden yapılandıracağız.

Bizim mücadelemiz beka mücadelesidir, memleket mücadelesidir. Kararlılıkla sürdüreceğiz.

Terör örgütlerinin birbirinde farkı yok. Hepsinin işi masumları öldürmek.

Bizim mücadelemiz beka ve memleket mücadelesidir. Teröre karşı yurt içinde ve yurt dışında amansız mücadele veren ülkenin adı Türkiye'dir.



 
EtiketlerTürkiyeBinali YıldırımKilis
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