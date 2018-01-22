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Yıldırım-Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. İki isim, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı detaylı bir şekilde ele alacak.

22 Ocak 2018 Pazartesi 14:42
Yıldırım-Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı

Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sürüyor. Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile geçtiğimiz Cumartesi günü Çankaya Köşkü'nde bir araya gelmişti.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son gelişmeler bu toplantıda ele alınmıştı. Yıldırım, aynı gün Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da telefonla arayarak bilgi vermişti.

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye dönmesinin ardından ise yüzyüze bir görüşme gerçekleştirileceği açıklanmıştı. İki isim, bugün Çankaya Köşkü'nde bir toplantı yaparak son gelişmeleri masaya yatıracak.

Başbakan Yıldırım, harekat kapsamında sürdürülen operasyonlar hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verecek.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 14:42
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