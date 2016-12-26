Yıldırım ile Bahçeli bugün bir araya gelecek

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, saat 18.30'da Çankaya Köşkü'nde Bahçeli ile bir araya gelecek.
Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, saat 18.30'da Çankaya Köşkü'nde Bahçeli ile bir araya gelecek.
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un…
AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Yıldırım, Bağdat Caddesi’nde yaşanan Trafik…
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ilgaz 15 Temmuz…
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen HDP…
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 66 kişinin "Rüşvet" suçundan tutuklu bulunduğunu…
Balıkesir'de HDP'ye yönelik operasyonda ilçe başkanları tutuklandı.