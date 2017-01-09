Yıldırım: İki kaptan gemiyi kaptırır!

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinde konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün ülkemizin geleceği için çok önemli bir konuyu, anayasa değişikliğini görüşüyoruz. Türkiye'nin geleceğini konuşacağız. Vatandaşlarımız bu görüşmelerle, anayasa değişikliğinin ne anlama geldiğini ve hayatlarında neyi değiştireceğini daha iyi anlayacak. Meclis görüşmelerimizi tüm partilerimizin katılımıyla tamamladıktan sonra teklif, asıl sahibinin yani milletin onayına sunulacaktır. İnanıyoruz ki milletimiz anayasa değişikliği teklifine olur verecektir.

2007'de Cumhurbaşkanlığı Seçimi tıkandı. Parlamento çözüm üretemedi. Çözümü yine işin sahibi millet getirdi. 2007 seçimlerinde MHP, Meclis'e girdi ve Genel Başkanı tarihi kararı aldı, Cumhurbaşkanı seçim krizinin aşılmasını sağladı.

'İki kaptan gemiyi batırır'

Sorumluluğun da yetkinin de yürütmede tek olması lazım. Aksi halde sistem bir yere geliyor, tıkanıyor. İki kaptan gemiyi batırır, icraatta tek kaptan olması gerekiyor. Yürütmeyle ilgili yetkileri verirsiniz, ondan sonra hesabı sorarsınız. İkili yapı, iki yapının da halktan doğrudan güç alması dolayısıyla sürdürülebilir bir şey değil. Bunu hukukçular söylüyor. Mesele çok açıktır. Bu bir yönetim sistemi değişikliğidir, cumhurbaşkanlığı yönetim sistemidir. Adı da budur.

'Vatandaşa güvenelim kararına itaat edelim'

Seçerken 'Gençler bizi seçin' diye çağırıyoruz. 'Biz de seçilmek istiyoruz' deyince 'Durun daha küçüksünüz.' Böyle olmaz. Seçen, aynı zamanda seçilecek ehliyete sahiptir. Gençlerimizden korkmayalım. Vatandaşın bugüne kadar hiçbir hata yaptığını görmedim. Onun için vatandaşa güvenelim, kararına itaat edelim.

Biz makam delisi değiliz, memleketin geleceği için bir Ali değil bin Ali feda olsun. Biz şan şöhret peşinde değiliz.

Türkiye'nin bölgede güçlü olması lazım. Yapılan planlar açıktır. Ülkemize karşı çok boyutlu bir savaş başlatılmıştır. Bu savaşın kazanılmasının yolu güçlü iktidarın sürekli olmasıdır. Bu anayasa ile bunu yapacağız.