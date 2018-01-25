Yıldırım: Gücünüz yetiyorsa Mehmetçik'in karşısına çıkın

Bankacılık, telekomünikasyon, ulaşım ve finans alanında hizmet veren şirketler bir araya gelerek oluşturduğu Türkiye Ortak Ödeme Platformu'nunun imza töreninde konuşan Başabakan Binali Yıldırım Kilis'e yapılan roketatrlı saldırıya tepki göstererek terör örgütlerine meydan okudu. Başbakan Yıldırım, " Bu insanlardan ne istiyorsunuz alçaklar, yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçik'in karşısına çıkın" dedi. Yıldırım, Afrin harekatında şu ana kadar 300'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi

Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Biz malum Zeytin Dalı operasyonu yapıyoruz. Bugün 6’ncı günü. Bu operasyon olursa ekonomi krize girer, büyük sıkıntılar yaşayacağız gibi kara propaganda yaptılar. Türkiye 40 yıldır buna benzer operasyonlar yapıyor. Ülkenin güvenliği için biz terörle mücadeleyi biz bugün yapmıyoruz. 80’li yıllardan beri bu mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Bizim ekonomimiz terör mücadeleleriyle, sınır ötesi operasyonlarla hiçbir şekilde etkilenmez. Hayatın normal akışı devam eder. Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye bir yandan vatandaşının güvenliğini korurken, huzurunu sağlarken diğer yandan da topraklarımıza göz diken terör örgütleriyle de amansız mücadelesini sürdürüyor.

YÜREĞİNİZ YETİYORSA MEHMETÇİĞİN KARŞISINA ÇIKIN

Malum dün Kilis’de akşam namazında operasyondaki askerlerimize, kahraman güvenlik kuvvetlerimize duasını yaparken bu alçaklar roket atarak onları ibadet halindeyken iki vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldular. Onlarca yaralı vatandaşımız var. Ama hemen arkasından gereken karşılık verildi ve bu alçakların bütün mevzileri yerle bir edildi. Bu insanlardan ne istiyorsunuz alçaklar, yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçik'in karşısına çıkın.

AKLA ZİYAN BİR İŞ, ASLA KABUL EDİLEMEZ

Terör oluşumunu yok etmek için bu operasyonu yapıyoruz. Bu haklı bir operasyondur. Bu konuda dünya da Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını teslim etmektedir. NATO'da yıllarca beraber çalıştığımız bir ülke artık terör örgütlerine sarılmış vaziyettedir. ABD'nin terör örgütleri ile iş tutması, çalışmaları terör örgütü ile yapması Amerika adına çok küçük düşürücü bir iştir. Bizim bakımımızdan da böyle bir ülkenin, NATO'da birlikte olduğumuz bir ülkenin NATO sınırlarını korumak gerekirken sınırları hedef alan silahlı oluşumlara örtülü destek, açık destek vermesi akla ziyan bir iştir. Asla kabul edilemez. Biz, İran'dan Akdeniz'e, Irak, Suriye, güney hududumuz boyunca 1350 kilometre boyunca hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz. İster Fırat'ın doğusu olsun ister Fırat'ın batısı olsun.

BİZ ONLARI 40 YILDIR BİLİRİZ...

Burada DEAŞ ile PKK ile mücadele ediyoruz. Adlarını ister YPG, ister PYD koysunlar biz onları biliriz. Biz onları 40 yıldır biliriz. Rakka'dan PYD'nin YPG'nin eskortunda DEAŞ'lıları nasıl çıkarttıklarını tüm dünya gördü. Bu mu DEAŞ ile mücadele. Türkiye'nin yaptığı bu aymazlığı ortadan kaldırmak.

AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİNİ DE BİZ SAĞLIYORUZ

Türkiye bölgede sağlam duramazsa terör dünyanın her tarafına da yayılabilir. Bu operasyon aynı zamanda DAEŞ'in Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmesini engelleyen bir operasyondur. Sadece bölgenin değil Avrupa'nın da güvenliğini biz sağlıyoruz.