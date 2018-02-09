Yıldırım Demirören'den flaş açıklama! ''Emre'nin cezası vicdani değil hukuki''

Merkez Hakem Kurulu'nun hakem atamaları, "hakemler değişti" iddiaları ve Emre Belözoğlu'nun cezası hakkında Yıldırım Demirören ilk kez konuştu. Habertürk Gazetesi'nden Serdar Ali Çelikler'e konuşan Demirören, Fatih Terim konusunda da ilk kez konuştu.

Hakemler üzerinden baskı kurulmaya çalışıldığını ifade eden Demirören, "Kimse hakemler hakkında açıklama yapıp oynanacak maçlar üzerinden baskı kurmaya kalkmasın, bu numaralar eskide kaldı. Sezon sonunda MHK'da bir değişiklik olmayacak. "Tebligat yapıldıktan sonra bugüne kadar hiç hakem değişmedi. Tebligat yapılana kadar da birçok hakemin isminin bir maç için geçebilir. Bu maç için şunu mu verelim bunu mu tartışması yapılmıştır ama tebligat sonrası değişiklik olmadı. İddia sahipleri ispatla mükelleftir" dedi.

'EMRE'NİN CEZASI VİCDANİ DEĞİL HUKUKİ'

Caner Erkin-Emre Belözoğlu cezaları konusunda da konuşan Demirören: "Caner'e verilen ceza hakemin görmediği alan üzerineydi. Emre meselesinde hakemin alanı içerisinde ve hakemin raporuna bağlı kalıyoruz" şeklinde konuştu.

FATİH TERİM'LE ŞAHSİ MESELEM YOK'

Serdar Ali Çelikler'in Yıldırım Demirören ile yaptığı görüşmeden yazdığı diğer detaylar ise şu şekilde;

"Terim'in davayı kazanması halinde ücretini TFF'den alacağını, şahsi bir meselesinin olmadığını; her kulüpte hoca tazminatı durumunun olduğunu ifade etti. Erman Toroğlu'nun Fikret Orman'ın iddiası ile ilgili yorumuna ise: "Fikret Bey'e sorsunlar. Madem onun iddiasıymış" demekle yetindi.

En kritik kısım olan FETÖ'cülerin temizlenmediği iddiasına ise sert çıktı ve şunları söyledi: "Bilen, elinde belgesi olan varsa gelsin anında gereğini yapalım. Biz temizliği yaptığımız gibi 32 bin kişinin bilgilerini de devletin ilgili kurumlarına gönderdik. Buradan da bir sonuç çıktığı zaman zaten gereğini yapıyoruz. İstihbaratçı değiliz. Gönderdik bilgileri, sorun olan varsa da gereğini yapıyoruz. İmalarla kafa karıştırmaya çalışmasın kimse"

Kaynak:Habertürk