Başbakan Binali Yıldırım, “Biz yürürsek milletle yürürüz. Bizim bölücülerle, FETÖ’cülerle işimiz olmaz.” dedi. Yıldırım, TEM Kurtköy bağlantı yolu gişe sahasındaki Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolunun açılış törenindeki konuşmasında, bağlantı yolu projesinin tamamlanmasıyla beraber Anadolu Otoyolu’nun, Kuzey Marmara Otoyolu’yla birleştirileceğini, bu sayede Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na transit geçecek ağır vasıtaların şehir içine girmeyeceğini ve şehir içi trafiğinin rahatlayacağını anlattı.

“Yürümekle bu işler olmuyor”

Bu yolun güzergahında bulunan 3. havalimanının dünyanın en büyük havalimanı olduğunu aktaran Yıldırım, “Unutmayın. ABD’dekinin 2 katından büyük, Avrupa’dakilerin 3 katından büyük. Türkiye’ye bu yakışır. Yollarda yürümekle bu işler olmuyor. Çalışmakla oluyor, çalışmakla. Dikili ağacınız mı var memlekette? diye konuştu.

“4 milyona yakın ağaç dikildi”

Bu yolun yapımı sırasında çevreye de önem verdiklerini aktaran Yıldırım, 90 kilometrelik ana otoyol ve yan yollarıyla birlikte 200 kilometreden fazla güzergahta 4 milyona yakın ağaç dikildiğini, 1 milyon ağacın daha dikileceğini, sadece bugünü değil, Türkiye’nin geleceğini de bu yollarla beraber inşa ettiklerini anlattı. “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz, eserler ortada” diyen Yıldırım, şöyle devam etti.

“FETÖ’cülerle işimiz olmaz”

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’nin geleceğini inşa ediyoruz. Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak hizmetleri teker teker hayata geçiriyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün üzerinden ayrıca demiryolu da geçecek, hızlı tren de geçecek. O trenin bir ucu İzmit’e bağlanacak, diğer ucu da karşı tarafta Edirne’ye giden Halkalı’daki hızlı trene bağlanacak. Yani Kanal İstanbul’un üzerinden geçecek, oradan Edirne hattına bağlanacak, ver elini Avrupa. Yavuz Sultan Selim Köprüsü... Laf ediyorlar. Efendim bu köprü pahalıymış, şuymuş, buymuş. Bunlar tabii hayatında bir iş yapmadıkları için, işleri güçleri yapılan şeylere çamur atmak. Biz bunlara bakmayacağız.”

“Biz yürürsek milletle yürürüz. Bizim bölücülerle, FETÖ’cülerle işimiz olmaz.” diyen Yıldırım, Türkiye’yi istikrarın adresi yapmak, kalkınmayı, büyümeyi sürekli hale getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını, bu çalışmaların karşılığını da gördüklerini aktardı.

“Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz”

Başbakan Yıldırım, 20 bin kilometre yol yaptıklarını ifade ederek, şöyle devam etti: “Yolları böldük, milleti birleştirdik, yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz. Bunu herkes bilsin. Bu yolların tamamı, milletimizin gönlüne, muhabbetine, samimiyetine vasıl olmak için bir araç, bir vesile. Yollar, millet içindir, millete hizmet içindir. Temeli millet olmayan bir yürüyüş, yolu da incitir yolcuyu da incitir. FETÖ’cülerin, bölücü terör örgütünün ayakta alkışladığı, yan yana yürüdüğü bu yürüyüşün adımları, milletin adımları değildir. Bu nasıl adalet yürüyüşü? Bu adalet yürüyüşü değildir, bu bir gaflet yürüyüşüdür gaflet. Türkiye’ye iktidarları döneminde bir çivi çakmamış, bu tür siyasi fantezilerle milleti meşgul ediyorlar”

“Maliyeti 650 milyon lira”

Açılışı yapılan bağlantı yoluna ilişkin bilgi veren Yıldırım, Kuzey Marmara Otoyolu’nda 12 kilometrelik 4 gidiş, 4 geliş yolun açıldığını belirterek, “Yolun sadece bu kısmının maliyeti 650 milyon lira. Bazıları diyor ki ‘Bu yollar çok pahalı.’ Kardeşim en pahalı hizmet olmayan hizmettir, yol olmazsa ne yapacaksın, nasıl yürüyecektin yol olmasaydı? Yolları yaptık, güzel güzel, tıpış tıpış yürüyorsun. Ya yol olmasaydı? Dağda, bayırda, ormanda kaybolup gidecektin, onun için yürürken yolları yapanlara da ‘Allah razı olsun’ de” diye konuştu.