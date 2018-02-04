Yıldırım: Bir çift sözümüz var, NATO'da müttefikimizsiniz...

Başbakan Binali Yıldırım "Bugüne kadar Hatay'a 60, Kilis'e 34 olmak üzere toplam 94 roket füze saldırısı yapıldı. 7 sivil şehit oldu, 113 kişi yaralandı" dedi.

Başbakan Yıldırım, Kilis ve Hatay'taki esnafın sigorta ve vergi ödemeleriyle ilgili, yarınki Bakanlar Kurulu toplantısında daha kapsamılı tedbirler alacaklarını bildirdi.

Yıldırım Afrin'e yönelik Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili ise "Karalama kampanyası yapanlara, itibar edenlere bir çift sözümüz var. NATO'da müttefikimizsiniz ve çeşitli alanlarda birlikte çalışıyoruz. Eğer bu ittifaklık devam edecekse çapulcuların sözüne itibar etmeyeceksiniz, dostluğuna güvenilir Türkiye'nin sözüne itibar edeceksiniz" ifadelerini kullandı.