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Yıldırım: Batı, İslam korkusu hastalığıyla yüzleşmek zorunda

Başbakan Binali Yıldırım, "Maalesef Batı'da eski geleneksel öfke nedeniyle İslam karşıtlığı giderek yükseliyor. Batı kültüründe yerleşmiş bir İslam korkusu var ki Batı bu hastalığıyla mutlaka yüzleşmek zorundadır" dedi.

Yıldırım: Batı, İslam korkusu hastalığıyla yüzleşmek zorunda
Eklenme: 18 Nisan 2017, 22:30

Başbakan Yıldırım, ATO Congresium'da düzenlenen "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temalı Kutlu Doğum Programı'na katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, İslam'ın hayat veren, rahmet yüklü mesajlarının kimi çevrelerce şiddet, terör ve vahşetin referansı olarak gösterilmesinin asla kabul edilemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Maalesef Batı'da eski geleneksel öfke nedeniyle İslam karşıtlığı giderek yükseliyor. Batı kültüründe yerleşmiş bir İslam korkusu var ki Batı bu hastalığıyla mutlaka yüzleşmek zorundadır."

 
EtiketlerBinali Yıldırımbaşbakanbatı islam
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 22:30
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