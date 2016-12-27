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Yıldırım-Bahçeli görüşmesinin ayrıntıları

Dün akşam gerçekleşen görüşmede "doğuştan Türk" ifadesinin yeni anayasada olmaması kararlaştırıldı.

Yıldırım-Bahçeli görüşmesinin ayrıntıları
Eklenme: 27 Aralık 2016, 16:13
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Çankaya Köşkü'nde bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli, komisyonda görüşülen ancak AK Parti içinden de gelen itirazlar üzerine anayasa teklifindeki bazı maddelerin değişmesi yönünde anlaşmaya vardı.

Liderlerin yaptığı görüşmede 'Yedek Milletvekilliği'ne ilişkin maddede değişiklik yapılması konusunda mutabakata varıldı. Buna göre 'Yedek Milletvekili' ifadesi çıkarılacak. Ancak uygulamadan vazgeçilmeyecek.

TEKLİFTEN ÇIKARILIYOR

Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin 'Doğuştan Türk vatandaşı olmayanlar' ifadesi tekliften çıkarılacak.

Değiştirilmesi düşünülen bir diğer madde ise HSYK yapısını düzenleyen madde. Üye sayıları değiştirilecek.

Bugün 3. maddeden görüşmeler başlasa da, 'Yedek Milletvekilliği 5. maddesi'ninde görüşmeler sırasında ele alınması bekleniyor.

Ayrıca yapılan görüşmede Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye El Bab ile ilgili bilgi verdi. Olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

 
EtiketlerAK PARTİçankayadevlet bahçeliSİYASET Haberleri
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