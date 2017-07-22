Yıldırım: Aşamayacağımız hiçbir engel yok

Başbakan Binali Yıldırım, Seydikemer'de düzenlenen 19. Yörük Türkmen Kültür Şöleni'nde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

6.6 şiddetinde bir deprem oldu. Allah'a şükür ki hiç bir can kaybı bizim topraklarımız yok. 1 İzmirli hemşehrim Kos'ta hayatını kaybetti. Valimizle görüştük, tedbirler alındı tüm bölge gözden geçirildi. Büyük bir yıkım olmadığı tespit edildi.

Kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye, kültürümüzü yaşamaya ve yaşatmaya buraya geldik. Bugün 24 oğuz boyuna ait Oğuz bayraklarıyla Türk bayrağının gölgesi altında toplandık.

Siz Yörükler 15 Temmuz'da burada Muğla'da alçaklara geçit vermediniz. Siz milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız. Sizlere milletim adına teşekkür ediyorum. Sizler bu dağların bu yaylaların civanmert cömert dost insanlarısınız.

Bugün kardeşlik ruhunu canlı bir şekilde korumanın millet olmanın gururunu birlikte yaşıyoruz. Bu millet 1000 yıldır bu topraklarda yoğrulan, 3 kıtayı kanatları altına alan sayısız kavmi ve ülkeyi sevgiyle kuşatan Osmanlı'nın torunlarıdır. Fesat çıkaranlara ayrılık tohumları ekenlere karşı yüzyıllar boyu kalp atışıyla aynı ufka bakarak bir araya geldik. Her yerde gönül köprüleri inşa ettik. Kardeş kardeşe cephelerde birlikte mücadele ettik. Dayanışmamızla acılarımızı azalttık, sevinçlerimizi artırdık. Bu vatanın bağımsızlığı uğruna nice şehitler verdik. Tüm şehitlerimizi şükranla yad ediyoruz.

"Aşamayacağımız hiçbir engel yok"

Vatanımızı vermedik, istiklalimize gölge düşürmedik. 15 Temmuz'da kol kola mücadele ettik. Allah kardeşlik ruhumuzu yaralamak isteyenlere fırsat vermesin. Aşkımız sonsuza kadar devam etsin.

Türkiye bölgesinin ve Osmanlı coğrafyasının en önemli ülkesinden biridir. Barış ve istikrar adası olan Türkiye bu coğrafyanın insanları için örnek bir gelecek vizyonunu ortaya koyuyor. Bize düşen birlik ve beraberlik ruhumuzu muhafaza ederek ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muhasır medeniyetler seviyesine taşımaktır. Aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Birliği beraberliği güçlendirmenin muhafaza etmenin yolu da ortak değerlerimiz etrafından kenetlenmek ve birlikte gelecek hedeflerimize kilitlenmektir. Biz sadece İstanbul'u İzmir'i Ankara'yı değil, 81 vilayeti sevgiyle kucaklayıp 780 bin km2 vatan toprağını aynı ruhla sahipleniyoruz.

Üsküb'ün, Girne'nin, Kerkük'ün, Kırım'ın, Hicaz'ın, Şam'ın, Kudüs'ün, Yemen'in, Trablus'un emanetini taşıyoruz. Orta Asya'nın Rumeli'nin kardeşliğini yaşarız acısını da yüreğimizde taşırız.