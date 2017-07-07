Başbakan Yıldırım: Artık kabak tadı verdi!

Cuma namazı çıkışında Kıbrıs müzakereleri hakkında konuşan Başbakan Yıldırım "Rum tarafı yapıcı tutum göstermedi. KKTC ve Türkiye elinden geleni yaptı. Kıbrıs, adanın etrafındaki doğal kaynakların tek taraflı oldu-bitti ile ortaya çıkarılması yönündeki gelişmeler asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Adalet Yürüyüşü için de konuşan Başbakan Yıldırım "artık bu yürüyüş kabak tadı verdi bu işi burada bitirmek lazım" dedi.

CHP'NİN ADALET YÜRÜYÜŞÜ: ARTIK KABAK TADI VERDİ

Hiçbir ihbar göz ardı edilmeden gereken her şey yapılıyor. Güvenlik güçlerimiz bu yürüyüşte bir provokasyonla karşılaşılmaması için büyük çaba sarf ediyor. Özellikle itinalı davrandıklarını söylemek isterim. Ancak bu iş maksadına erişti. Daha fazla sürdürmenin anlamı yok. Ana muhalefet partisinin genel başkanı açıklamasını yaptı. Yarın bu eylemi tamamlayacaklarını ifade etti. Umud ederim herhangi bir kötü niyetli girişime fırsat vermeden bu eylemi tamamlamış olurlar. Tabi bundan sonra bu işte ısrar etmek hem yollarda, meydanlarda vatandaşa eziyet olur, aynı zamanda da ana muhalefet partisine ve genel başkanına bir eziyete dönüşebilir. Bizim tavsiyemiz hep beraber adaletin daha iyi işlemesi için gayret edelim. Ancak bunun yeri yollar değildir, yürüyüş değildir. Bunun yeri meclistir. Bir araya geleceğiz, konuşacağız. işleri daha iyi hale nasıl getiririz Bunun çaresine bakacağız. Artık kabak tadı verdi . Bu işi bitirmeleri lazım. İşi başka yerlere taşırlarsa bu iyi niyetten çıkar.