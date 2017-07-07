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Yıldırım: AP’nin aldığı karar hükümsüzdür!

Başbakan Yıldırım, AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ayrı ayrı kabul etti. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefon görüşmesi de gerçekleştiren Yıldırım, Kıbrıs’ta çözümün, iki toplumun eşitliği temelinde, Türk ve Yunan vatandaşlarının eşit haklardan yararlandıkları bir çerçevede mümkün olabileceğini söyledi.

07 Temmuz 2017 Cuma 05:09
Yıldırım: AP’nin aldığı karar hükümsüzdür!

YENİ AKİT / ANKARABaşbakan Binali Yıldırım, Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen katılım müzakerelerinin askıya alınmasını da içeren kararına ilişkin, “Bu karar hükümsüzdür, önemsizdir” dedi. “Trafikte %100 Yaşam Projesi” açılış programında yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Yıldırım, “Çok önemli bir karar değil bizim açımızdan. Buna benzer kararlar geçtiğimiz aylarda da verildi. Bizim açımızdan bu karar geçersiz ve hükümsüzdür. AB Türkiye ile birlikte yol yürüyecek mi, yürümeyecek mi buna karar vermelidir. AB ile Türkiye ilişkilerinin özünü samimiyet oluşturmalıdır”

“AB DÖNSÜN KENDİ İŞİNE BAKSIN”

“Bizim önemsediğimiz AB liderlerinin ne düşündüğüdür” diyen Başbakan, “Biz ne yapacağımızı biliyoruz, hangi yöne gideceğimizi biliyoruz. AB kafa karışıklığından vazgeçsin. Son bir yılda yaşadığımız iniş ve çıkışlar geride kalmıştır. Referandum öncesi gelişmeler ilişkilerimizi zedeleyen gelişmelerdir. Ama biz bunların hepsinin üzerine bir çizgi çektik. Bu birincisi... İkincisi AB, Türkiye’yi eleştirmek yerine dönüp kendi işlerine baksın. PKK’nın oradaki faaliyetlerinin neden yaygınlaştığı, FETÖ’nün faaliyetlerine neden bu kadar kayıtsız kalınıyor bunlara cevap vermeleri gerekiyor” mesajını verdi. 

“TÜRKİYE ALTERNATİFSİZ DEĞİL, BUNU BİLSİNLER”

Başbakan Binali Yıldırım, “Türkiye’nin her zaman seçeneği vardır, alternatifsiz değildir. Bunun da bilinmesi lazım. Unutulmamalıdır ki AB’nin güvenliği Türkiye’den başlar. Bu gerçekleri dikkate alarak herkesin sorumlu davranmasını bekliyoruz. Türkiye komşularının sorunlarının çözümünde olumlu katkı sağlayan bir ülkedir. AB süreci olmadan da böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Milletimiz karar verecek. İşin böyle de bir boyutu var” şeklinde konuştu. 

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 05:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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