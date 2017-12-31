Başbakan Yıldırım: Allah böylesini kimseye nasip etmesin

Başbakan Binali Yıldırım, Burdur İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, CHP’ye eleştirilerde bulunarak, “Evlere şenlik bir ana muhalefet partimiz var. Allah böyle ana muhalefet partisini kimseye nasip etmesin. Bu yüzden bir rahatsız değiliz. Memleketin meseleleri ile işleri yok. İşleri güçleri AK Parti ne yaptıysa onu kötülemek, tersini söylemek. Meclis'te temsilcileri de söyledi. Sır değil, "siz dünyanın en güzel işini de yapsanız, biz beğenmeyiz, millet bize bunun için yetki verdi" diyorlar. Ana muhalefetin siyaset anlayışını bundan daha güzel hiçbir şey gösteremez. Siyaset beyaza siyah demek değildir. Bizim ana muhalefet henüz o siyasi ergenliğe ulaşamadı ama elbet bir gün olur.” dedi.

Değerli Burdurlu kardeşlerim, yol arkadaşlarım, sevgili gençler hepinizi sevgi ile saygı ile muhabbetle selamlıyorum. Bugün de kucaklaşmak için hasret gidermek için buradayız, beraberiz. Burada sözlerimin başında, bugüne kadar hizmet eden, bu bayrağı gururla taşıyan Süleyman Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. AK Parti bu. Bayrağı devralan il başkanımız Volkan kardeşimize de teşekkür ediyorum. AK Parti'de bayrak değişimi, bayraklı koşulara benzemez. Bayrağı veren atletizmde kenara çekiliyor. Bizde bayrağı veren de bayrağı alan da hız kesmeden yola devam ediyor. İşte gördüğünüz gibi.

."BURADAN SÖZ İSTİYORUM"

Burdur tercihini hep demokrasiden yana yaptı. Burdur tek parti zihniyetini asla benimsememiş, her zaman hukukun, adeletin yanında yer almıştır. 2001 yılında millet iradesinden doğan, 2002'de iktidara getirdiğiniz AK Parti 15 yıldır bu ülkeye hizmet ediyor, siz de destek olmaya devam ediyorsunuz. Her seçimde AK Parti'ye, onun liderine, Recep Tayyip Erdoğan'a desteğinizi artırarak devam etsin. Allah razı olsun. 1 Kasım'da yine 'AK Parti' dediniz. 3. milletvekilliğini de az bir oyla alamadık ama buradan söz istiyorum. 2019'da 3'te 3 yapmaya hazır mısınız? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Burdur yüzde 54 ile 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi, milletin adamını Cumhurbaşkanı seçti. Milli iradeye hep sahip çıktı. Kesintiye uğramasına yönelik her girişime karşı koydunuz. Bu Burdur'un onurudur, gururudur.

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Başbakan Yıldırım, kongre öncesinde, dışarıda bekleyen vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı. Yıldırım şunları söyledi:

"Köklü bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan milletimiz, birbirine sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarını inşa ediyor. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kast eden hiçbir odak hedefine asla ulaşamayacaktır. Milletimizin birlik ruhu, fesat odaklarının bütün tuzaklarını başlarına yıkacaktır. Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarıyla bütünleşmiş gücü ve birikimi sayesinde 21'inci yüzyıla damgasını vuracaktır."