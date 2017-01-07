Yıldırım: ABD elçisizevzeklik yapmış

YENİ AKİT / ANKARA - Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Başbakan Binali Yıldırım, ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından, suikasta uğrayan eski Başbakanlardan Nihat Erim’in fotoğrafını paylaşması sorusuna, “Nereden aklına gelmiş giderayak sormak lazım kendisine. Ben de bir alaka kuramadım da hangi mesajı verdiğine ilişkin” karşılığını verdi. Bir gazetecinin, “paylaşımın altında bir mesaj olmadığı”na ilişkin açıklama yapıldığını söylemesi üzerine Yıldırım, “Yoksa o zaman zevzeklik yapmış” ifadesini kullandı.

‘ÜLKEYE KİMİN İHANET ETTİĞİNİ İYİ BİLİYORUZ’

Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nun Anayasa değişikliği teklifine “evet” oyu kullanacakları “ihanet”le suçlamasına ilişkin de, “Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli’ye ‘ihanet ediyorsun’ mu demek istedi? Neye ihanet ediyor, Sayın Bahçeli? O halde biz de ihanet ediyoruz, Sayın Bahçeli ile beraber iki parti olarak bu değişikliği yaptık... Fevkalade çirkin, fevkalade yakışıksız bir ifadedir, hiç yakışmıyor. Halkın iradesine başvurmak ‘ihanet’ diye nitelendirilemez. Ancak ihaneti kimin yaptığını görmek için 15 Temmuz’a gitmek lazım, seçilmiş hükümetleri çeşitli ayak oyunlarıyla devirmeye çalışan, eski alışkanlıkları tekrar eden odaklara gitmek lazım” dedi.