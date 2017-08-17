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Yıldırım: 2023’e kadar 4 milyon konutu yenileyeceğiz!

Başbakan Binali Yıldırım, Kocaeli’nde düzenlenen “Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı”na katıldı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 07:43
Yıldırım: 2023’e kadar 4 milyon konutu yenileyeceğiz!

Başbakan Binali Yıldırım, “Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 15 yılda TOKİ marifetiyle tam 780 bin konut yapımını gerçekleştirdik. 2011 Van depreminden sonra 28 bin konutu inşa ettik. 81 ilde toplam 1 milyon 76 bin birimin dönüşümü şu anda başladı, devam ediyor. Hedef, 2023 yılına kadar, Cumhuriyetimizin 100. yılına kadar 4 milyon, 2030 yılına kadar da 7 milyonun üzerinde konut yeniden yapılacak, dönüşüm tamamlanmış olacaktır” dedi. 

DÜNYANIN GERÇEĞİ

Kocaeli’de düzenlenen “Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı”nda konuşan Yıldırım, şunları dile getirdi: “Deprem, dünyanın gerçeği. Depremleri engelleme şansımız yok. Gelişimine baktığımız zaman son yüzyıl içerisinde 39 Erzincan depremiyle beraber deprem hareketlerinin doğudan batıya doğru ilerlediğini görüyoruz. Bunun en son örneği 99 depremidir. Demek ki bundan sonra olacak deprem de batı bölgemizde olacak. Bu bilimsel bir tespittir. Bu gerçeği bilerek, bu alanda bilinçlenerek altyapı, üst yapı tedbirlerini alarak deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmek mecburiyetindeyiz.”

HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: “Depreme hazır olmak, deprem olduktan sonra düşüneceğiniz, karar vereceğiniz tedbirlerle olmaz. O deprem sonu zaten sağlıklı düşünce veyahut bir şey ortada kalmıyor. Panik havasıyla doğru yapacaklarınızı bile yapamaz hale düşüyorsunuz. O yüzden depremle yaşamanın yollarını en iyi şekilde öğrenmemiz, depreme hazırlıklı olmaktan geçiyor.” 

AVRUPA’YA BİZİ ANLAT

Öt eyandan, resmi ziyaret için Türkiye’de bulunan AB Dönem Başkanı Estonya’nın Başbakanı Juri Ratas ile de dün Çankaya’ya Köşkü’nde görüşen Yıldırım, “Ratas, Gaziantep’te ve bugün Ankara’da yaptığı temaslarda, dışarıdan görülen Türkiye ile bizatihi görerek, yaşayarak tecrübe ettiği Türkiye arasındaki farkı Avrupalı dostlarımıza en açık şekilde anlatma imkanı olacaktır” dedi.

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 07:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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