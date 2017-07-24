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Yılda sadece 3 bin lira kazanan tarlada denedi… Tek seferde 400 bin lira kazandı

Bingöl'de ilk kez ekimi yapılan Kinoa hasadı başlarken, aynı tarladan arpadan 3 bin lira kazanan çiftçi, 400 bin lira gelir bekliyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:46
Yılda sadece 3 bin lira kazanan tarlada denedi… Tek seferde 400 bin lira kazandı

Bingöl'de ilk kez astronotların beslenmesinde kullanılan kinoa bitkisini ekip, hasadını yapan çiftçi 35 dönümlük araziden 7 ton mahsül elde etti. Daha önce aynı tarlada arpa ekip, 3 bin TL kazanan çiftçi, bu kez 350-400 bin TL kazanç bekliyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan kinoa bitkisi, Bingöl'de ilk kez merkez Gözeler Köyünde ikamet eden Fırat Güven tarafından ekildi. 35 dönümlük arazi üzerine ekimi yapılan kinoa bitkisini hasat etmeye başlayan Güven, hasadın bereketli geçtiğini belirterek, tarladan 7 ton mahsul elde ettiğini söyledi.

4 yıldır Bingöl'de çiftçilik yapan ve tarlasına kinoa eken Güven, "Geçen yıl burada arpa ektik. Arpadan kazancımız 3 bin liraydı, bugün Kinoa bitkisinden 350-400 bin lira civarında kazanmayı bekliyorum" dedi.

Pazar sorunu yaşamadıklarını belirten Güven;"Şuan hasat çalışmalarımız devam ediyor. Pazar sorunu yaşamıyoruz, yurtiçi ve yurtdışından yoğun bir talep var. Rağbet oldukça yüksek. Ben genç çiftçilere bu bitkiyi öneriyorum, hepsi bu işi yapmalı"diyerek tavsiyede bulundu.

Kinoa bitkisini genelde astronotların tükettiğini ifade eden Güven, "Bu bitki ilk keşif edildiğinde bunu astronotlar kullandı ve halen kullanıyor. Az tüketilmesine karşı tok tutuyor. Yüksek protein değerine sahiptir. Şuanda astronotların yanı sıra sporcular, mankenler ve kendisini seven insanlar kullanıyor" diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:46
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