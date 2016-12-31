Yılda 4,5 milyon turist ağırlayacak kule hızla yükseliyor

Çamlıca'daki görüntü kirliliğini gidermesinin yanı sıra yılda 4,5 milyon turist ağırlaması beklenen Küçük Çamlıca Radyo-TV Kulesinin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Kulenin yaklaşık 100 metresi tamamlanmış durumda.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve Sarıdağlar İnşaat tarafından yapımına başlanan Küçük Çamlıca Radyo-TV Kulesi, şehirde görüntü kirliliği oluşturan anten ve anten kulelerinin kaldırılıp tek bir noktada toplanması amacıyla hayata geçiriliyor.

Toplamda 170 milyon liraya mal olacak ve İstanbul Anadolu Yakasının siluetine değer katacak kule 53 kattan oluşacak, betonarme kısmının uzunluğu ise 220 metre olacak. Kule, üzerine konulacak 165 metre uzunluğundaki anten ile birlikte toplamda 365 metre yüksekliğe sahip olacak. Kule sayesinde şehirde görüntü kirliliği oluşturan anten ve anten kuleleri kaldırılacak.

Şehirdeki tüm antenler İstanbul'un sembolü haline gelecek bir kulede tek noktada ortak olarak hizmet verecek.



Seyir terası ve restoranlar bulunacak



Kule sayesinde tek noktadan televizyon ve radyolara yayıncılık hizmeti verilecek. 220 metre yükselikteki betonarme kısmın 180'inci ve 176'ncı metrelerinde 2 restoran bulunacak. Restoranların ziyaretçileri İstanbul'u 180 metre yükseklikten, Çamlıca'dan seyredebilecek.



Restoran dışında İstanbul'un güzelliğini izlemek için 2 ayrı seyir terası da kulede yer alacak. Seyir terasları 150 metre seviyesinde olacak. Kulenin deniz seviyesinden yüksekliği de 583 metre olacak.

Özellikle yerli turistlerin vazgeçilmezi olan Çamlıca'ya restoran ve seyir teraslarının bulunduğunu proje sayesinde yılda 4,5 milyon turist gelmesi bekleniyor.

İnşaatına 1 Mart 2016'da başlanan kulenin yapımı tüm hızıyla sürüyor. Kulenin yaklaşık 100 metresi tamamlanmış durumda.



Projenin 2017 yılının mayıs sonunda veya haziran ayı başında hizmete girmesi bekleniyor.