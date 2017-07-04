Yılda 100 bin istihdam

Fikirtepe'de 61 yapı adasının 4'ünde inşaatlar bitti. İnşaat ve ruhsat işlemleri devam eden 52 yapı adasının 21'inde ruhsatlar alınırken, 31 ada için de ruhsat başvuruları yapıldı ve "küçük" pürüzler dışında sorun bulunmuyor.

Halihazırda sorunların devam ettiği 5 adada ise problemlerin hızla çözülmesi bekleniyor.

Yapımı biten 4 projede teslimatlar sürerken, bunların 2'sinde "yeni yaşam" da başladı.

"45 milyar TL'lik sinerji, yıllık 100 bin kişilik istihdam yaratıyor"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fikirtepe'nin tarihinin milattan önce 4 bin yılına kadar gittiğini, Kadıköy'ün "Kalkedon" adıyla burada kurulduğunu, Osmanlı döneminde padişahların, paşaların bu bölgeyi avlak alanı olarak kullandığını anlattı.

Halihazırda bölgede 35 firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Durbakayım, 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda 2 bin 500'ü ticari olmak üzere 40 bine yakın bağımsız birimin hayata geçirileceğini bildirdi.

Durbakayım, "Fikirtepe'de sadece dönüşüm sürecinde 45 milyar liralık bir inşaat ekonomisi oluştu. 45 milyar TL'lik sinerji, yıllık 100 bin kişilik istihdam yaratıyor. Hükümetin burası ile yakından ilgilenmesinin sebeplerinden birisi de bu... Çünkü işsizliğin olduğu bir ülkede 100 binlik istihdam çok önemli." şeklinde konuştu.

"56 ada için 'iş tamam' diyebiliriz"

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Durbakayım, yıl sonuna kadar Fikirtepe'deki 5 yapı adasında da problemlerin çözülmesini umduklarını ifade ederek, "56 ada için 'iş tamam' diyebiliriz. 61 yapı adasının 56'sında, yani yüzde 92'sinde sorunlar çözüldü. Çok küçük problemler kaldı. Kalan 5 ada için de çözümler süratle devreye girecek." diye konuştu.

Durbakayım, ortaya çıkacak yeni Fikirtepe'nin tüm ülkenin değeri olacağını, yabancı yatırımcı çekeceğini ve Türkiye'ye değer katacağını söyledi.

"5 yıl içinde çok daha ciddi artışlar bekliyoruz"

Durbakayım, "2010 yılında bölgede ortalama metrekare değeri bin TL iken, şu anda rakam 9 bin 500 lira seviyelerine yükseldi. Bu rakam ileride çok daha yüksek olacak. 5 yıl içinde çok daha ciddi artışlar bekliyoruz." diye konuştu.