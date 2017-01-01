Yılbaşındaki 'noel baba'lı saldırı FETÖ dizisindeki sahneyi hatırlattı

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastinin daha önce Fetullahçı Terör Örgütü'nün televizyon kanalında yayınlanan “Nizama Adanmış Hayatlar" dizisinde açıkça işlendiği ortaya çıkmıştı.



Aynı dizinin bir sonraki bölümü ise ilginç bir şekilde "yılbaşına" denk getirilmişti. Dizide, 'Noel Baba' kılığına giren bir saldırganın, içine bomba yerleştirdikleri hediyeleri ile saldırı tertipledikleri görülüyordu.

Dizideki sahneye çok benzer bir şekilde gerçekleştirilen büyükelçi suikastinin ardından yılbaşı gecesi 'Noel Baba' kılığına girmiş bir saldırganın gece kulübüne saldırı düzenleyerek onlarca kişiyi katltmesi, akıllara FETÖ dizisindeki sahneyi getirdi.

Ortaköy'de gece kulübünün sahibi saldırı olacağını biliyormuş