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Yılbaşındaki 'noel baba'lı saldırı FETÖ dizisindeki sahneyi hatırlattı

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki bir gece kulübünde "Noel Baba" kıyafetleriyle gerçekleştirildiği iddia edildi. Bu durum, akıllara FETÖ dizisindeki sahneyi getirdi. FETÖ'nün yayın organı STV'de büyükelçi suikastinin yayınlandığı dizinin bir sonraki bölümü yılbaşına denk gelmiş ve söz konusu bölümde 'Noel Baba' kılığına giren bir kişinin saldırı hazırlığı yaptığı işlenmişti.

Eklenme: 01 Ocak 2017, 03:59
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastinin daha önce Fetullahçı Terör Örgütü'nün televizyon kanalında yayınlanan “Nizama Adanmış Hayatlar" dizisinde açıkça işlendiği ortaya çıkmıştı.

Aynı dizinin bir sonraki bölümü ise ilginç bir şekilde "yılbaşına" denk getirilmişti. Dizide, 'Noel Baba' kılığına giren bir saldırganın, içine bomba yerleştirdikleri hediyeleri ile saldırı tertipledikleri görülüyordu. 

Dizideki sahneye çok benzer bir şekilde gerçekleştirilen büyükelçi suikastinin ardından yılbaşı gecesi 'Noel Baba' kılığına girmiş bir saldırganın gece kulübüne saldırı düzenleyerek onlarca kişiyi katltmesi, akıllara FETÖ dizisindeki sahneyi getirdi.

Ortaköy'de gece kulübünün sahibi saldırı olacağını biliyormuş

 
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HABER YORUMLARI
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Hırsız Yapı

Ulan belki Babanda Fetö`dir.

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Secih basaran

Enes e 2 saat içinde değil günler öncesinde tv ler gösterildi sen ya tv seyretmiyon yada sana dokundu

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kamil

İç işleri bakanı açıkladı:Saldırgan pantolon ceket ile içeri girmiş.Yani dediğiniz gibi değil.keşke biraz gerçeklerle ilgilensek .dediğniz shanleri olmadı film var mıdır

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Ahmet Şeker

FETO cuların sık kullandıgı 2 yöntem. 1. Herşeyin kendi menfaatlerince Orta yolculuğunu bulma 2. IftiraUstelik en buyük iftiraları kendileri atarlar. Ama kendilerinin karşısında duranları kendilerini çekemeyen iftiracı olarak adlandırırlar. Şimdi böyle bir şey eğer gerçekten varsa ortayolculuk ve iftirayla kendilerini temize çıkarmaya çalışırlar. Cahiller işte

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enes yildiz

2 saat icersin de saman tv nin dizisinden bu sahneyi bulup yayinlamak gercekten cok buyuk bir basaridir.

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Teyyo

Herşeyi Fetö ye başlamanız artık kabak tadı verdi. Mekanın sahibi saldırı olacağını önceden biliyormuş. Resmen İstanbul emniyetinin zaafı var. Yazık ölen insanlara.

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