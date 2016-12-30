Yılbaşındaki FETÖ iddiasına karşı harekete geçildi

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastinin ardından yeni hedefinin yılbaşı kutlamaları olacağı iddiası üzerine millet topyekün teyakkuza geçti.



FETÖ'NÜN "NOEL BABA" SENARYOSUNA KARŞI MİLLET UYANIK!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastinin daha önce Fetullahçı Terör Örgütü'nün televizyon kanalında yayınlanan “Nizama Adanmış Hayatlar" dizisinde açıkça işlendiği ortaya çıkmıştı. Aynı dizinin bir sonraki bölümünde ise Noel Baba kılığındaki teröristlerin içine bomba yerleştirdikleri hediyeleri çocuklara dağıtması Türkiye'yi bir kez daha sağduyulu bir alarma geçirdi.



VATANDAŞLARDAN "FETÖ'CÜ NOEL BABA" VURGUSU

Son dönemde dünyadaki ekonomik durgunluğa rağmen gerçekleştirdiği devasa yatırımlarla sürekli büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin önünü kesmek için seferber olan karanlık güçlerin maşası FETÖ'nün kanlı senaryosuna karşı vatandaşlar birbirlerini uyanık olmaya çağırırken, sosyal medyada da dikkatli olunması çağrısı yapılıyor. Çiğdem Turhan adlı twitter kullanıcısı “Terör nedeniyle Noel Baba kıyafeti ile dışarıda dolaşmak yasaklanmalıdır..." derken, Refik Keser ise “Noel Baba kıyafetli terör saldırısına dikkat" uyarısında bulundu. Vatandaşlar, tehlike anında soğukkanlı bir şekilde 155 Polis İmdat Hattı'nın aranması gerektiğini vurguluyor.



TEHLİKE ANINDA “ALO!"



İstanbul'un ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlükleri terör olayları ihtimallerine karşılık öğrenciler arasındaki yılbaşı hediyeleşmelerini iptal ederken, İstanbul Valiliğinden dün yapılan yılbaşı kutlamalarına yönelik açıklamada da, vatandaşlardan acil durumlarda 110 İtfaiye, 112 İlk Yardım ve Acil Sağlık, 122 AFAD Çağrı Merkezi, 153 İBB Beyaz Masa, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 158 Sahil Güvenlik hatlarını aramaları istendi.