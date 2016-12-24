Cloudflare

Yılbaşında kar yağacak mı? 31 Aralık hava durumu nasıl olacak? İşte ayrıntılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre İstanbul'da merakla beklenen kar yağışı yılbaşı gecesinde yağacak mı? 31 Aralık Cumartesi günü kar yağacak mı? Meteoroloji son raporlarına göre yılbaşında İstanbul'da kar yağacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece altında seyrediyor.

Yılbaşında kar yağacak mı? 31 Aralık hava durumu nasıl olacak? İşte ayrıntılar
Eklenme: 24 Aralık 2016, 11:20
Bu haber 830 kez okundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü 15 günlük hava tahminini açıklarken, İstanbul'da vatandaşın merakla beklediği kar yağışı yeni yıla kadar yağacak mı? Hava durumu son tahminleri meteoroloji duyurdu. Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı yılın son günü İstanbul'da da etkili olacak. Meteoroloji son raporlarına göre yılbaşında İstanbul'da kar yağacak. 
Geçtiğimiz sene Aralık ayında yağan kar yağışı bu sene İstanbul'a henüz gelmiş durumda değil. Soğunun hissedildiği İstanbul'da herkes kar yağışı beklerken yağmur yağmaya başladı.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Yılbaşı için geri sayım başladı. Yeni yılı kar yağışı altında geçirmek isteyen vatandaşlar. İstanbul'da kar ne zaman yağacak merak ettiler. Meteoroloji'nin yapmış olduğu açıklamaya göre, yılbaşında İstanbul'a kar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminine göre hava sıcaklığı hızlı bir düşüş yaşayacak. Tahminlere göre kar yağışı da olacak. 

YILBAŞINDA HAVA YURT GENELİNDE YAĞIŞLI GEÇECEK

Yılbaşına hava durumu ile ilgili Meteoroloji’den yapılan açıklamada; İzmir, Aydın, Denizli, Muğla ve Antalya parçalı bulutlu, Uşak, Manisa, Isparta, Konya, Mersin, Şanlıurfa,  K.Maraş, Gaziantep, Ankara çok bulutlu olacak. Ülkenin geri kalan bölgelerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.  31 Aralık’ta hava bir önceki gün gibi yine kar yağışlı olacak. Karla karışık yağmur ağırlıkla Güneydoğu’daki illerde görülecek. Aydın, Muğla ve Antalya’da az bulutlu bir hava kendisini gösterecek. Yeni yıla sayılı günler kala Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahminleri yayınlandı. Buna göre, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Karadeniz'in tamamı yüzde 60 olasılıkla yeni yıla karla girecek. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanları, "Yüzde 60 ihtimal bizim için güvenilirliği düşük bir seviyedir. En doğru tahmini Pazartesi günü yapabileceğiz" uyarısı yaptı.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa), İç Anadolu'nun güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yurdun güney kesimlerinde beklenen kar yağışlarının Gaziantep, Kilis, Isparta, Konya ve Karaman çevreleri ile Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'ın iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor. İç Anadolu bölgesini Akdeniz’e bağlayan karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yurdun güney kesimlerinde beklenen yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Akdeniz kesiminde kuvvetli fırtına (40-60 km/saat), Marmara ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli (30-50 Km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Fırtınanın 22.12.2016 Perşembe günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

XXX

 
Etiketler31 aralık 201631 aralık haberleri31 aralık 2016 haberleriyılbaşı gecesiyılbaşı gecesi haberleriistanbulMeteoroloji Genel Müdürlüğüyılbaşı tatiliyılbaşı tatili kaç günmemurlara yılbaşı tatili kaç gün
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
  • 'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'
  • Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor
  • ABD, İsrail'i sattı ‘Durdurun!’
  • Günün âyet ve hadisi
  • Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı
  • Suikastçının şifresini Bylock çözdü… Bakın neler çıktı
  • 15 Temmuz'un kritik ismi Mehmet Dişli ifade verdi
  • İngiltere'den flaş Halep açıklaması!
  • ‘Bini TSK’da 350 bin kripto FETÖ’cü hala aramızda’
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Lüks araçla otobüse yanaşıp...Lüks araçla otobüse yanaşıp...

İstanbul Çekmeköy'de lüks bir araçla özel halk otobüsünün yanına yanaşan…

Kalp krizi geçirdi hayatı kurtulduKalp krizi geçirdi hayatı kurtuldu

Rize'de yaşayan 60 yaşındaki Mehmet Tarlacı, geçirdiği kalp krizi sonrası…

Yılbaşı tatil mi 30 Aralık yarım gün mü Yılbaşı İstanbul hava durumu nasıl olacakYılbaşı tatil mi 30 Aralık yarım gün mü Yılbaşı İstanbul hava durumu nasıl olacak

Yılbaşı İstanbul hava durumu, Yılbaşı tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü…

Yılbaşında kar yağacak mı? 31 Aralık hava durumu nasıl olacak? İşte ayrıntılarYılbaşında kar yağacak mı? 31 Aralık hava durumu nasıl olacak? İşte ayrıntılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre İstanbul'da merakla beklenen kar…

Türkiye’nin seferber olduğu Arda’dan güzel haberTürkiye’nin seferber olduğu Arda’dan güzel haber

Sosyal medyada başlatılan yardım kampanyasında Bursalı lösemi hastası 10 yaşındaki…

5 ile 'don' uyarısı5 ile 'don' uyarısı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de buzlanma ile don bekleniyor.

Yumurtayı bir saksının içine koyarsanız...Yumurtayı bir saksının içine koyarsanız...

Yumurtayı bir saksının içine koyarsanız...

Erbakan Hoca'nın müthiş meclis konuşması!Erbakan Hoca'nın müthiş meclis konuşması!

Milli Görüş'ün lideri merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın meclis konuşmalarından bir…

Teknolojide son nokta… Asfalt yerine o geliyorTeknolojide son nokta… Asfalt yerine o geliyor

Fransa’nın Normandiya bölgesindeki Tourouvre-au-Perche isimli kasaba, dünyanın ilk güneş enerjili…