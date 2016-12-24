Yılbaşında kar yağacak mı? 31 Aralık hava durumu nasıl olacak? İşte ayrıntılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü 15 günlük hava tahminini açıklarken, İstanbul'da vatandaşın merakla beklediği kar yağışı yeni yıla kadar yağacak mı? Hava durumu son tahminleri meteoroloji duyurdu. Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı yılın son günü İstanbul'da da etkili olacak. Meteoroloji son raporlarına göre yılbaşında İstanbul'da kar yağacak.

Geçtiğimiz sene Aralık ayında yağan kar yağışı bu sene İstanbul'a henüz gelmiş durumda değil. Soğunun hissedildiği İstanbul'da herkes kar yağışı beklerken yağmur yağmaya başladı.



İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Yılbaşı için geri sayım başladı. Yeni yılı kar yağışı altında geçirmek isteyen vatandaşlar. İstanbul'da kar ne zaman yağacak merak ettiler. Meteoroloji'nin yapmış olduğu açıklamaya göre, yılbaşında İstanbul'a kar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminine göre hava sıcaklığı hızlı bir düşüş yaşayacak. Tahminlere göre kar yağışı da olacak.

YILBAŞINDA HAVA YURT GENELİNDE YAĞIŞLI GEÇECEK

Yılbaşına hava durumu ile ilgili Meteoroloji’den yapılan açıklamada; İzmir, Aydın, Denizli, Muğla ve Antalya parçalı bulutlu, Uşak, Manisa, Isparta, Konya, Mersin, Şanlıurfa, K.Maraş, Gaziantep, Ankara çok bulutlu olacak. Ülkenin geri kalan bölgelerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. 31 Aralık’ta hava bir önceki gün gibi yine kar yağışlı olacak. Karla karışık yağmur ağırlıkla Güneydoğu’daki illerde görülecek. Aydın, Muğla ve Antalya’da az bulutlu bir hava kendisini gösterecek. Yeni yıla sayılı günler kala Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahminleri yayınlandı. Buna göre, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Karadeniz'in tamamı yüzde 60 olasılıkla yeni yıla karla girecek. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanları, "Yüzde 60 ihtimal bizim için güvenilirliği düşük bir seviyedir. En doğru tahmini Pazartesi günü yapabileceğiz" uyarısı yaptı.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa), İç Anadolu'nun güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yurdun güney kesimlerinde beklenen kar yağışlarının Gaziantep, Kilis, Isparta, Konya ve Karaman çevreleri ile Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'ın iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor. İç Anadolu bölgesini Akdeniz’e bağlayan karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yurdun güney kesimlerinde beklenen yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Akdeniz kesiminde kuvvetli fırtına (40-60 km/saat), Marmara ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli (30-50 Km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Fırtınanın 22.12.2016 Perşembe günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

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