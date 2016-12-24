Yılbaşı tatil mi 30 Aralık yarım gün mü Yılbaşı İstanbul hava durumu nasıl olacak

Meteoroloji yetkilileri, Türkiye'nin yeni yıla karlı mı karsız mı gireceğine ilişkin yaptığı açıklamada yılbaşında İstanbul'a kar geliyor. Meteoroloji yetkilileri, Türkiye'nin yeni yıla karlı mı karsız mı gireceğine ilişkin tutarlı bir tahmin yapabilmek için pazartesi gününün beklenmesi gerektiğinin altını çizdiler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminine göre hava sıcaklığı hızlı bir düşüş yaşayacak. Tahminlere göre kar yağışı da olacak.

İSTANBUL'A YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI

Yılbaşı için geri sayım başladı. Yeni yılı kar yağışı altında geçirmek isteyen vatandaşlar. İstanbul'da kar ne zaman yağacak merak ettiler. Meteoroloji'nin yapmış olduğu açıklamaya göre, yılbaşında İstanbul'a kar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminine göre hava sıcaklığı hızlı bir düşüş yaşayacak. Tahminlere göre kar yağışı da olacak.

2017 YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2016'nın son aylarını yaşıyoruz... 1 Ocak 2016 Cuma gününe denk gelmiş ve hafta sonu ile 3 gün tatil yapmıştık. Bu yıl 2017 yılbaşı 31 Aralık Cumartesi gününe denk geliyor. Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2017 Pazar gününe denk geldiği için "Tatil olacak mı?" diye bir beklenti olmayacak...

30 ARALIK CUMA YILBAŞI TATİLİ YARIM GÜN MÜ?

2017 Yılbaşı için geri sayım başladı bile! 31 Aralık cuma günü yılbaşından önceki gün yarım gün tatil olup olmayacağı vatandaşların merak konusu oldu. Fakat henüz 30 Aralık Cuma gününün tatil olup olmayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Yılbaşı tatili için Bakanlıktan resmi açıklama bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa), İç Anadolu'nun güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yurdun güney kesimlerinde beklenen kar yağışlarının Gaziantep, Kilis, Isparta, Konya ve Karaman çevreleri ile Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'ın iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor. İç Anadolu bölgesini Akdeniz’e bağlayan karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yurdun güney kesimlerinde beklenen yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Akdeniz kesiminde kuvvetli fırtına (40-60 km/saat), Marmara ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli (30-50 Km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Fırtınanın 22.12.2016 Perşembe günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.