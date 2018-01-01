Yılbaşı kutlamasına Katar'ı almadılar

Dubai'de bulunan dünyanın en yüksek kulesi Burç Halife her yıl olduğu gibi yine yeni yıl kutlamalarının merkeziydi.

Kutlamalarda kuleye Körfez ülkelerinin bayrağı yansıtılıyor. Ancak bu yıl, Katar ile yaşanan gerilim kutlamalara da yansıdı. Katar bayrağı kutlamalarda kullanılmadı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn, Yemen ve Libya 'teröre destek verdiği' iddiasıyla Katar ile diplomatik ilişkilerini askıya almıştı.