Yılbaşı kutlamanın günah yönü

Yılbaşı demek bir yılın sona ermesi ve yeni bir yılın başlamasıdır. Bu 31 Aralık ve 1 ocak gecesidir.

Başlangıçta bu gece yapılan eğlenceler yeni bir yıla başlamanın verdiği mutluluk gibi gözükse de esas temelinde Hristiyan ve Noel bayramıyla da yakın bir ilişkisi vardır.

Bu nedenle dünya üzerinde pek çok Hristiyan bu düşüncelerle noel ve yılbaşını eğlenerek kutlar. Bu anlamda yılbaşını kutlamak kendi dininin değerlerini bir tarafa bırakıp bir nevi onlara tabi olmaktır.

Şayet kişi ben Müslümanın Hristiyan değilim noelde kutlamıyorum fakat yeni yıla geçmenin mutluluğunu heyecanını eğlenerek yaşıyorum diyebilir. Görünürde en masum haliyle bu şekilde düşünsek dahi bu gece ekseriyetle Hristiyan kültürüne bağlı kişiler tarafından kutlanır. Bu gece de haram helal kavramı bilmeden ve tanımadan içli, kumar gibi haram davranışlar, mahremiyet sınırları ayaklar atına alınır.

Peygamber efendimizin “ Kim bir kavme benzerse o da onlardandır.” , “ kişi sevdiğiyle beraber haşrolunacaktır.(ahirette dirilecektir.)” Hadisini düşündüğümüzde bile işin vehameti anlaşılır.