Yılbaşı kutlamak da piyango da haram!

HARUN SEKMEN / İSTANBUL - Miladi 2017’ye sayılı günler kala her yılbaşında olduğu gibi bu yıl da insanımızın ruhunu kemiren ve hiçbir emek sarf etmeden kolay para kazanmanın hayallerine daldıran Milli Piyango ikramiyesi konusunda ilahiyatçılar Müslümanları uyarıyor. Müslümanların umut tacirlerine kanarak helal kazancına haram katmaması gerektiğini belirten ilahiyatçılar, söz konusu paranın şu ana kadar hiç kimseye fayda sağlamadığını belirterek, hem dünya hem ahiret hayatlarının mahvolduğuna dikkat çektiler.

HARAM PARANIN KİMSEYE FAYDASI OLMAZ

Emek harcamadan para kazanmanın sömürü düzenine yol açtığını kaydeden Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Şansa dayanan bütün oyunlar haramdır. Bu adeta sömürü düzenidir. Meselesinin sosyolojik çöküntüleri de var. Akşam çocuğuna götüreceği ekmek parasını büyük umutlarla, o bilete yatırtıyorlar. Ne oluyor? Çıkmayınca o çöküntü içerisinde perişan oluyor. Ruh ve inanç dünyası sarsılıyor. Toplumun insanlık ve değerler kodlarıyla oynanmış oluyor” dedi. Yılbaşında çekiliş sömürüsünün Batı’nın bize dayattığı emperyal bir done olduğunu vurgulayan Bayraktutar, “Bu batı dünyasından bize gelmekte. Bu haram parada birçok insanın ahı var. Kimseye faydası olmamış bu paranın. Toplumu ötekileştirir, birbirine düşman eder. Bu haram da hem maddi hem manevi hayatımızı mahvediyor” ifadelerini kullandı.

İNSANLARIN RUH ALEMİ BOZULUYOR

Kolay para kazanma hayallerinin insanların ontolojik yapısını altüst ettiğine dikkat çeken Bayraktutar, “Bu şekilde ictimai yaşantımızda gedikler açarak, bireyler arasında güvensizlikler oluşturuluyor. İnsanları umutla bir yere bağlamak ve toplumları dejenere etmek Avrupa’nın sinsi bir oyunudur. Devletin de bu işi bırakması gerekir. Reklamını yapmaması gerekir. Devlet bundan vergi alacaksa almasın. Başka yerlerden bu açığını kapatmaya çalışsın. İslami açıdan haram olan bir şey kimseye fayda getirmez zaten getirmemiştir de” şeklinde konuştu.

MADDİ MANEVİ DÜNYAMIZ SARSILIYOR

Dokuz Eylül Üniversitesi Temel İslami Bilimleri İslam Hukuku Bölümü’nden emekli Prof. Dr. Osman Eskicioğlu, “Talih oyunları, talihe dayanan ne olacağı belirsiz şeylere dayanan gelirler ve tabii ki Milli Piyango haramdır. İslam da emeğiniz dışında, sizin katkınız olmadan hiçbir şey olmaz” dedi. Allah alışverişi helal faizi haram kıldığını belirten Eskicioğlu, “Ekonomide her şey vermek almakla olur. Ya emek verirsin karşılığını alırsın ya mal verirsin karşılığını alırsın ya yıpranma verirsin karşılığında kira alırsın. İslam ekonomisinde vermeden almak asla yoktur” ifadelerini kullandı. Bedavadan para kazanmanın toplumsal düzeni sarsacağını belirten Eskicioğlu, “Şu ana kadar bu paradan kimseye fayda gelmemiştir. Toplum düzeni yerle bir oluyor. Milli gelire faydaymış, devlet fayda görüyormuş bunlar laftan ibaret. Devletin geliri vergilerdir. Biz doğal ekonomiye inanıyoruz. Allah’ın koyduğu kanunlara inanıyoruz” şeklinde konuştu.

TOPLUMUN TEMELİNİ DİNAMİTLİYOR

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Osman Aydın ise, “Din toplumun refahını ve huzurun sağlamak için vardır. Diyanet, Milli Piyango, loto, toto ve benzeri şans oyunlarının oynanması haram olduğunu beyan etti. Haramın kimseye faydası olmamıştır. Haram ile hayır bile yapılmaz. Böyle bir paranın ne kişiye ne başkasına faydası olmaz” dedi. Bedavadan para kazanma tutkusunun toplumun temelini dinamitlediğini kaydeden Aydın, “Toplumu dinamitleyen çok vahim hareketlerdir bunlar. Birisi kazanırken birisi kaybediyor bu toplumsal huzursuzluğa sebebiyet veriyor. Aksi türlü toplumda kaos ve anarşi oluşur. Bu piyango merakı bize yakışmaz. Eğlence falan yakışmaz. Şehitlerimizin kanları bizden davacı olurlar” dedi.

HARAMLA ABAD OLUNMAZ

Haramla hiç kimsenin abad olamayacağını belirten Aydın, “Bu para ne kişinin kendisine ne de başkasına fayda getirmemiştir. Zira üzerlerinde milyonlarca kişinin ahı vardır. Başkasının mutsuzluğu üzerine mutluluk bina edilemez. Yüce dinimiz İslam bunu yasaklamıştır” dedi. Müslümanın şuur sahibi olması gerektiğini vurgulayan Aydın, “Aksi türlü toplumda da huzursuzluk baş gösterir. Biz sadece kendimiz için değil gelecek nesillerimiz için de çalışırız. Evlatlarımıza da haram yedirmemenin derdinde olmalıyız. Atalarımız; dedenin yediği erikten torunun dişi kamaşır demiştir. Hristiyanların bize dayattığı adetlerden kaçınmalıyız” dedi.