Yılbaşı gecesindeki gizli tehlike! Yüzde 33 daha fazla

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yörükoğlu, vatandaşları yılbaşı gecesi için uyardı. Yılbaşı gecesi kalp krizi geçirme riskinin senenin diğer günlerine göre yüzde 33 daha yüksek olduğunu vurgulayan Yörükoğlu, “Yağlı, tuzlu ve şekerli gıdaların aşırı yenmesi, yüksek miktarda alkol alınması, heyecan, stres, aşırı efor ve soğuk hava koşulları kalp krizi riskini arttırıyor.

TATSIZ BAŞLANGIÇ YAPMAYIN

Bu faktörler kan damarlarında büzüşmeye, kanın pıhtılaşma eğiliminin artmasına ve hipertansiyona neden olur ki bunlar da kalp krizlerini tetikler. Öte yandan kalp krizi belirtilerinin dikkate veya ciddiye alınmaması ve yılbaşı gecesi tıbbi hizmetlerin yetersiz olması kalp krizi nedeniyle ölüm oranını artırır. Yeni yıla tatsız bir başlangıç yapmamak veya daha önemlisi yeni yılı görebilmek için önerilerimiz aşırı yemek, aşırı alkol, aşırı efor ve soğuk havada efordan kaçınılmasıdır” diye konuştu.

45 YAŞ ÜSTÜ DİKKAT

Özellikle 45 yaş üstü erkekler ve 50 yaş üstü kadınlar başta olmak üzere kişilerin kalp krizi belirtilerini tanıması ve önemsemesinin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Yörükoğlu, şunları kaydetti:

“Bu belirtiler göğüs ortasında baskı hissi veya ağrı, soğuk terleme, çarpıntı, bulantı ve nefes darlığıdır. Bu belirtilerden biri dahi önemli bir haberci olabilir. Böyle bir durumda yapılacak ilk şey eşinizi veya arkadaşınızı durumdan haberdar etmek ve öncelikle bulunduğunuz ortamdan uzaklaşarak havası temiz, sakin bir yere gitmektir. Burada sıkıntıların devam edip etmediğini görüp bir durum değerlendirmesi yapmak önemlidir. Sıkıntılar devam ediyor ise ilk yapılacak şey bir aspirin (500 mg) çiğnemek ve zaman geçirmeden bir hastaneye gitmektir.”