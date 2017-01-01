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Yılbaşı gecesi AVM'de dayak yiyen gençler konuştu

Adana'da farkındalık oluşturmak için, “Sen müslümansın yılbaşı kutlamazsın", "Milli piyango kumardır, haramdır" gibi yazılı tişörtlerle bir AVM'ye giren 4 genç, güvenlik görevlileri tarafından öldüresiye darp edildi.

Yılbaşı gecesi AVM'de dayak yiyen gençler konuştu
Eklenme: 01 Ocak 2017, 14:08
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Adana'da farkındalık oluşturmak için, “Sen müslümansın yılbaşı kutlamazsın", "Milli piyango kumardır, haramdır" gibi yazılı tişörtlerle bir AVM'ye giren 4 genç, güvenlik görevlileri tarafından öldüresiye darp edildi.

Darp edilen gençler daha sonra polis merkezine gidip güvenlik görevlileri hakkında şikayetçi oldular.

Güvenlik görevlilerin darp ettiği gençlerden Zeynettin ÖZGÜN şu açıklamaları yaptı.

"Ben Zeynettin ÖZGÜN, o gece AVM’de darp edilen kişiyim

-Biz yılbaşının kutlanmasının Islama göre caiz olamadığını, yapılan bu kutlamanın islama aykırı olduğunu anlatmak için gittik. Başka hiçbir amacımız yoktu. Biz elimizde, silah, sopa yada herhangi bir taş almamıştık. Sadece elimizde, yılbaşı gecesinin kutlamasının İslam dininde caiz olmadığını belirten broşürler vardı. Biz 4 arkadaş gittik, olay bir anda gelişti ve biz bu hızlı gelişen olayların içinde kaldık.

-Biz arkadaşlarla gündüz anlaştık, daha önce bastırdığımız siyah renkli ve üzerinde yazı yazan tişörtlerle gittik. “Sen müslümansın yılbaşı kutlamazsın", "Milli piyango kumardır, haramdır" yazıları vardı. Biz hem tişört hem de el broşürleri bir farkındalık oluşturalım niyetiyle çıktık yola bunun için AVMye gidelim dedik. Biz içerde sorun olmasın diye el broşürlerini güvenlikçi bıraktık ve AVM’de az ilerlemeye başlar başlamaz bir güvenlikçi bu şekilde dolaşamazsınız dedi.

Sözleri biter bitmez bizleri hemen kapalı ve kimsenin olmadığı bir odaya götürdüler ve ileri geri konuşmaya başladılar, daha sonra içeriye sayısını tam bilmediğim ama yaklaşık 6-8 arasında güvenlik görevlisi daha girdi. Ve hiç konuşmadan bize vurmaya başladılar, biz ne kadar korunmaya çalışsak ta buna gücümüz yetmedi. Bir süre bu şekilde devam etti, daha sonra içeriye sivil polis girdi.

Karanlık yere giren sivil polis, “İsterseniz tutanak için ekip çağıralım” dedi. Benim yanında 18 yaşın altında 1-2 kişi vardı. Bende, benim yüzünden karakolluk olmasın diye “Bizi bırakın yeter dedim”

Olayı duyan arkadaşlarımdan bazıları, “Gelelim mi?” dediler, ben “Gerek yok, olay bitti” dedim.

AVM’nin güvenlik görevlileri, polisin yanında bizlere hakaret etmeye devam ediyorlardı. Daha sonra yanımda bulunan arkadaşın babasını aradım oda bize “Bekleyin, geliyorum” dedi. Biz de yakın bir camide onu bekledik ve daha sonrasında Arkadaşın babası geldi tabi olayı duyan başka iki abimiz daha gelmişti. Bize sordular “Ne yapalım?”
Ben, “Boş verin şikayetçi olmayalım bundan bir şey çıkamaz.” dedim. Yanımıza gelen ağabeylerden bir tanesi, “ O zaman gidelim bir konuşalım, yani nedenini öğrenelim” dediler.

4 kişi gittik, daha AVM’nin girişinde bir iki kelime etmeden 20 30 kişi bir anda bize saldırdı ve biz kendimizi dışarıya zor attık. Kendimizi dışarıya atmamıza rağmen dışarıda vurmaya devam ettiler.

Biz kaçmaya başladık, onlarda bizi kovaladı, bir arkadaşıma telsiz ile başından vurup yaraladılar. Bir arkadaşımı yerde sürüklerken dizleri yaralandı. Benim yüzümdeki bir kemikte çatlak oluştu ve vücudumda darp görmeyen yer kalmadı.

Daha sonra tevafuken orada geçen bir polis devriye aracı olaya müdahale etti, biz karakola gittik ve bizi vuranlardan şikayetçi olduk.

Biz yanlış bir şey yapmadık, kimseyi vurmak için girmedik, elimizde hiçbir silah veya benzeri bir şey yoktu, sadece Allah’ın haramları hakkında tebliğde bulunmak istedik. Bu ülkede birileri haram işleyebilme özgürlüğüne sahipse, bizimde Allah’ın haramlarını tebliğ etme özgürlüğüne sahibiz.

 

Medya Times

 

 
EtiketlerYılbaşıavmMüslümanPiyangoPiyango haram mıMilli Piyango
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