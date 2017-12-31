Yılbaşı fırsatçılarına jandarma baskını

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın sağlığını tehlikeye sokacak şekilde kaçak içki imalatı yapıldığını tespit ettiği Çatalca Subaşı Mahallesinde bir imalathaneye baskın düzenledi. Yapılan aramada 1 tona yakın Şarap, 250 litre sahte alkollü içki (rakı), ile birlikte kaçak içki imalatında kullanılan düzenek, kapaklama makinesi, filtre makinesi, (250) adet satışa hazır dolu şarap şişesi, (485) adet boş şişe ile birlikte çok sayıda malzeme ele geçirildi.