Yılanla yatağa giren ısırılmayı göze alır

İSMAİL UĞUR / ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen TÜBİTAK ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her fırsatta terör örgütlerine yardımını esirgemeyen Amerika’ya, “Biliyorsunuz Türkiye olarak uzun süredir Batılı ülkelere terör örgütlerinde ayrım yapmamaları için çağrıda bulunuyoruz. Ancak onlar harf oyunlarıyla göz boyayarak bölgemizde masumları katleden örgütlere destek veriyor. Bunları da dile getirince beyefendiler rahatsız oluyor” ifadeleriyle yüklendi.

“TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEĞİNİZİ YUTMAYIZ”

Batı’yı eleştiren Erdoğan şunları dile getirdi: “Sizler terör örgütlerine kalkar bu bölgede her türlü silah yardımı yaparsanız sonra da kalkar silah değil mühimmat derseniz kusura bakmayın bunu yutmayız. Biz NATO’da sizinle beraberiz, NATO’da sizlerle beraber olduğumuz halde siz bu destekleri bize değil, bölücü terör örgütlerine veriyorsunuz. Yoksa NATO’daki ortağınız sizin bu bölücü terör örgütleri midir? Nasıl oluyor da siz, bu bölücü terör örgütleri olarak kabul ettiğiniz bu örgütlere bu tür destekleri veriyorsunuz? Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bunu da açık açık söylemeye mecburuz. Yalan üzerine yalan. DEAŞ’a karşı en büyük mücadeleyi veren biziz, en büyük zaiyat veren biziz. ÖSO terör örgütü değil. ABD’nin başında kuralım dediği bir örgüt. Biz onlarla beraber hareket ediyoruz. Onlara gerekli desteği veriyoruz. Terör örgütleriyle ilgili çifte standartlara karşılık NATO içinden de sesler yükseliyor. Türkiye, Suriye kaynaklı tehditleri sınırları boyunca yaşarken hatta sınırlarımızın içine bombalar yağarken, NATO adeta olayın tamamen dışında tutuldu.”

“GÜYA MÜTTEFİK ÜLKELER…”

Erdoğan, “Bugün de El Bab operasyonumuzda ne NATO’nun ne de bölgede güç bulunduran güya müttefik ülkelerin en küçük bir desteğini görmüyoruz. Sözüm ona DEAŞ’a karşı mücadele için kurulan koalisyon bugün DEAŞ’a en büyük zayiatı verdiren, örgütün belini kıran El Bab harekatına hiçbir katkı sunmuyor” şeklinde konuştu.

Amerika’nın, NATO’nun, Batı’nın terör örgütlerine karşı çifte standartlı tavırlarının kendilerine bir dönüşünün olacağı uyarısında da bulunan Erdoğan, şöyle devam etti: “Nitekim bunun emareleri zaman zaman ortaya çıkıyor. Yılanla yatağa giren, ısırılıp zehirlenmeyi göze almalıdır. Terör örgütleriyle iş tutanlar da kana ve gözyaşına boğulmaya hazır olmalıdır. Türkiye’de patlayan bombaları film sahnesi gibi seyredip, bunların müsebbibi olan örgütlere kol kanat germeyi sürdürenleri, yarın aynı akıbetin beklediğini anlamak için müneccim olmaya gerek yok. Biz bir yandan mücadelemizi sürdüreceğiz bir yandan da ikaz görevimizi yapacağız. Ben milletime güveniyorum. Benim milletim 15 Temmuz’da nasıl bir istiklal mücadelesi verdiğini tanklar karşısında açık ve net ortaya koymuştur.”

SURİYE’DEKİ ATEŞKES TERÖR ÖRGÜTLERİNİ KAPSAMIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, “FETÖ, PKK, YPG, DHKP-C ve DEAŞ gibi katil sürülerinin bizim nazarımızda hiçbir farkı yoktur. Bunlarla mücadeleyi hem yurt içinde hem yurt dışında kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Cinayetlerin, dökülen masum kanlarının hesabını hukuk içinde mutlaka soracağız. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar terör örgütlerinin ele başlarının, militanlarının peşlerini asla bırakmayacağız. Çünkü hain her yerde haindir, terörist her yerde teröristtir” dedi. Gazetecilerin Suriye’deki ateşkesle ilgili sorusuna Erdoğan, “Başta kıymetli dostum Sayın Putin olmak üzere ateşkes sürecine destek veren tüm kesimlere teşekkür ediyorum. Taraflar, hava bombardımanı dahil silahlı saldırıları durdurmayı, kontrolleri altındaki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletmemeyi taahhüt ettiler. BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar, tabii ki bu ateşkesin dışındadır. Türkiye vatandaşlarının can güvenliğini tamamen garanti altına alana kadar DAEŞ başta olmak üzere, mücadelesine aynı kararlılıkla devam edecektir” cevabını verdi.

¥Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen TÜBİTAK Ödül Töreni’nde konuşma yaptı. Erdoğan daha sonra Bilim Kategorisinde “Temel Bilimler” alanında Bilkent Üniversitesinden Prof. Oğuz Gülseren’i, Mühendislik Bilimlerinde Pamukkale Üniversitesinden Doç. Dr. Erkan Yüce’yi, Sosyal Bilimlerden Bilkent Üniversitesinden Prof. Dr. Metin Heper’i, “Özel Ödül” kategorisinde çalışmalarını Avustralya’da sürdüren Prof. Dr. Kemal Kazan’ı, “Teşvik Ödülleri”nde, Doç. Dr. Emre Onur Kahya, Doç. Dr. Adem Tekin, Doç. Dr. Serdar Durdağı ve Doç. Dr. İlke Öztekin Gillam’ı tebrik ederek, ödüllerini takdim etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tören sonrası Doç. Dr. Emre Onur Kahya’nın ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirmesi ise salonda renkli ve hoş görüntülerin yaşanmasına yol açtı.