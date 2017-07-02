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Yılanla oyuncak gibi oynayan çocuklar ölümden döndü
Ormanlık alan içerisinde oluşan gölet kenarında buldukları dev bir yılanla korkmadan oynayan çocuklar kameraya böyle yansıdı...
02 Temmuz 2017 Pazar 20:09
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 20:09
Yılanla oyuncak gibi oynayan çocuklar
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