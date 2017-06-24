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Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
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Yılanla oynayan çocuklar ölümden döndü
Balık tutmak için gittikleri kanalda devasa bir yılan çocuklar yılanla oyun oynarken ölümden döndüler. Kamboçya'da çekilen görüntülerde korkusuz çocuklardan biri bacağına yılanı dolarken kendini zor kurtardı.
24 Haziran 2017 Cumartesi 13:52
Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 13:52
http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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