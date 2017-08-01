Yılan yerine kazayla ablasını öldürdü
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir gencin ahırdaki yılanı öldürmek isterken yanlışlıkla vurduğu ablası hayatını kaybetti.01 Ağustos 2017 Salı 00:36
İddiaya göre, Bigadiç'in kırsal Alan Mahallesi'nde ahırda saman yerleştiren Ö.F.K. (23), gördüğü yılanı öldürmek isterken yanlışlıkla ablası E.K.'yı (33) vurdu.
Ağır yaralanan E.K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.
E.K.'nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, gözaltına alınan Ö.F.K'nın sorgusu sürüyor.