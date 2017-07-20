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Yılan sıcaktan asfalta böyle yapıştı!

Van Bahçesaray'da yoldan karşıya geçmeye çalışan ve sıcaktan dolayı eriyen asfalta yapışan yılanı vatandaşlar kurtardı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 03:16
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 03:16
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    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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