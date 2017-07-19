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Yılan kuşa musallat olursa...

Göl kıyısındaki kuş, yılana yem olurken böyle görüntülendi...

19 Temmuz 2017 Çarşamba 20:30
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 20:30
  1. YILAN
  2. KUŞ
  3. YEM OLMAK
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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