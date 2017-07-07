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Yılan kediye kafa tuttu!

Kediye kafa tutan yılanın görüntüleri sosyal medyayı salladı, cesur yılanı izliyoruz...

07 Temmuz 2017 Cuma 15:49
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 15:49
  1. Kediye kafa tutan yılan
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  3. yılan
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